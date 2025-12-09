Kompleksowe uporządkowanie przepisów dotyczących odpadów oraz systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – to cel przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu nowelizacji kilku ustaw regulujących m.in. sposób postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Dokument ma wdrożyć unijną dyrektywę 2024/884, która koryguje przepisy dotyczące paneli fotowoltaicznych wprowadzanych na rynek przed wieloma laty. Termin na jej wdrożenie upłynął 9 października 2025 r.

Projektowana nowelizacja precyzuje daty i zasady odpowiedzialności tak, by producenci nie musieli finansować zagospodarowania odpadów z paneli wprowadzonych w okresie, w którym nie obejmowały ich przepisy o zużytym sprzęcie. W proponowanych przepisach przewiduje się, że będą musieli zorganizować i pokryć koszty zbierania oraz przetwarzania paneli fotowoltaicznych, które trafiły na rynek od 1 stycznia 2016 r.

Projekt rozstrzyga również długoletni problem dotyczący części wymontowywanych z pojazdów. Dziś brakuje jednoznacznych przepisów, co sprawia, że te same elementy są raz traktowane jako odpad, a raz jako produkt do regeneracji. Nowe regulacje wprost określą, kiedy część, która trafia do profesjonalnej regeneracji, nie jest odpadem.

Będzie można powołać autoryzowanego przedstawiciela

Ponadto Komisja Europejska zarzuciła Polsce brak pełnej implementacji unijnych przepisów o odpadach, wskazując m.in. na brak w części ustaw możliwości powołania autoryzowanego przedstawiciela. Obecnie taki mechanizm funkcjonuje tylko w przepisach dotyczących zużytego sprzętu. Projekt to zmieni: instytucja autoryzowanego przedstawiciela zostanie wprowadzona także do ustawy o gospodarce opakowaniami (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 870) oraz ustawy o recyklingu pojazdów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056). Dzięki temu producenci spoza Polski będą mogli wyznaczyć w kraju podmiot odpowiedzialny za realizację ich obowiązków, a dystrybutorzy – po spełnieniu określonych warunków – będą mogli zostać z tych obowiązków zwolnieni. ©℗