Rząd pracuje nad nowelizacją rozporządzenia, które dotyczy postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). Celem zmian jest dostosowanie przepisów do nowelizacji prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 769; dalej: p.z.p.). Wprowadziła ona możliwość prowadzenia zdalnych rozpraw i posiedzeń przed KIO.
Zmiany w przesyłaniu pism do KIO
Projekt rozporządzenia doprecyzowuje m.in. sposób wnoszenia pism w postępowaniu odwoławczym. Zgodnie z art. 508 ust. 2 p.z.p., pisma w formie papierowej można składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca, natomiast elektroniczne – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w ustawie o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1045 ze zm.).
Projekt przewiduje, że pisma papierowe wnoszone do prezesa KIO lub samej KIO przesyła się na adres korespondencyjny udostępniony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Natomiast pisma elektroniczne należy przesyłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że tego typu pisma przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą UZPlub wskazany adres e-mail izby, przy czym odwołania i zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przekazuje się wyłącznie na skrzynkę podawczą UZP.
Zmiany wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych przewidują ostateczne zastąpienie e-PUAP (elektronicznej skrzynki podawczej) adresem do doręczeń elektronicznych.
Etap
Projekt skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję