Black Friday 2025: Polacy między entuzjazmem a sceptycyzmem

Badania pokazują, że młodsze pokolenia – Gen Z i Millenialsi – podchodzą do Black Friday z dużym entuzjazmem. Aż 81 proc. najmłodszych i 79 proc. trzydziestolatków deklaruje udział w zakupach na poziomie zeszłorocznym lub wyższym. Starsi konsumenci patrzą bardziej krytycznie: Pokolenie X dokładnie analizuje promocje, a jedynie 23 proc. osób z generacji Baby Boomers wierzy, że ceny faktycznie spadają. Dla większości jednak motywacją pozostaje oszczędność – na nią liczy około dwie trzecie uczestników wyprzedaży.

Black Friday jako obowiązkowy punkt w kalendarzu sprzedawców

Dla e-commerce Black Friday to już nie opcja, lecz standardowy element strategii sprzedażowej. Według PSI Polska 84 proc. firm w Polsce bierze udział w tegorocznych wyprzedażach.

- To kluczowy moment dla branży handlowej, rozpoczynający sezon świąteczny. Zyski generowane w tym okresie mogą stanowić znaczną część rocznych przychodów wielu firm - mówi Mikołaj Garbarek, dyrektor działu systemów dla logistyki i transportu publicznego z PSI Polska.

Ponad połowa sklepów notuje w tym okresie wyraźny wzrost sprzedaży. Stanowi on wstęp do Cyber Monday i końcoworocznych promocji.

Przygotowania do zakupowego szczytu

Sklepy zaczynają przygotowania na długo przed listopadem. Kontraktują dostawy, planują stany magazynowe, tworzą kampanie i analizują trendy zakupowe.

– Klienci aktywnie szukają informacji, porównują oferty, odwiedzają sklepy i pytają o promocje już na początku tzw. „Black Week”. W grudniu obserwujemy z kolei zakupy na ostatnią chwilę, to czas intensywnych wizyt w sklepach stacjonarnych i dużej aktywności online. Dla wielu osób to już tradycja: listopad i grudzień to czas polowania na najlepsze okazje - uważa Robert Romanowski, dyrektor operacyjny sieci sprzedaży w Komputroniku.

Zwroty i logistyka po Black Friday w Polsce – niewidoczny koszt promocji

Podczas szczytu sprzedaży dla sklepów kluczowe staje się tempo dostaw i sprawność logistyki. Średnio 13 proc. zamówień w e-commerce wraca do nadawcy, w segmencie B2B nawet 16 proc., co generuje dodatkowe koszty magazynowania i obsługi.

– W większości przypadków oczekuje się, że towar dotrze do klienta w ciągu maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia. To wymaga doskonałego zarządzania procesem logistycznym i szybkiej reakcji na zapotrzebowanie. Kolejnym wyzwaniem jest sprawne zarządzanie procesem zwrotów. W branży e-commerce zwroty są znaczącym aspektem działalności – wyjaśnia Mikołaj Garbarek.

Black Friday 2025 – test dla konsumentów i sprzedawców

Ostatecznie Black Friday 2025 jest podwójnym sprawdzianem. Klienci oceniają, czy obniżki są realne i opłacalne, a sklepy muszą udowodnić, że potrafią obsłużyć lawinę zamówień bez strat finansowych i logistycznych. Wygrywa nie ten, kto oferuje najniższe ceny, ale ten, kto skutecznie zarządza procesem zakupowym i minimalizuje zwroty.