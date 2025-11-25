Nie trzeba będzie już fatygować się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, żeby sprawdzić rejestr fundacji rodzinnych. Minister sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestru fundacji rodzinnych, który ma ułatwić dostęp do zawartych w tym rejestrze informacji i uprościć procedury dla wszystkich zainteresowanych. Dokument został opublikowany na portalu Rządowego Centrum Legislacji.

Zmiany są potrzebne, bo zarówno fundatorzy fundacji, pełnomocnicy, członkowie władz fundacji, inni uczestnicy obrotu gospodarczego, jak i sam sąd rejestrowy wielokrotnie zgłaszali, że obecne przepisy utrudniają dostęp do rejestru. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Dz.U. z 2023 r. poz. 971), aby sprawdzić informacje w nim zawarte, trzeba osobiście udać się do siedziby sądu rejestrowego, która znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim i skorzystać z pomocy pracownika sądowego. W praktyce oznacza to, że zainteresowani często muszą pokonać setki kilometrów, żeby załatwić swoją sprawę, co bywa zarówno czasochłonne, jak i kosztowne.

Z tego powodu resort sprawiedliwości zaproponował zmiany w rozporządzeniu, które pozwolą udostępniać informacje i zaświadczenia z rejestru fundacji rodzinnych w formie elektronicznej. Dokumenty będzie można pobrać samodzielnie jako wydruk komputerowy, a ich treść będzie odpowiadała aktualnemu i pełnemu odpisowi z rejestru. Dzięki temu każdy będzie miał szybki i wygodny dostęp do potrzebnych danych, bez konieczności osobistej wizyty w sądzie.

Biuro obsługi interesantów SO w Piotrkowie Trybunalskim będzie na stronie internetowej sądu podawało adres, pod którym działa system informatyczny umożliwiający złożenie wniosku o wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia lub innych informacji w wersji elektronicznej. Wniosek taki trzeba będzie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Do wniosku trzeba będzie też dołączyć dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Bez przepisów przejściowych

Projekt noweli nie przewiduje przepisu przejściowego, ponieważ regulacje dotyczące odpisów, wyciągów, zaświadczeń lub innych informacji w formie papierowej pozostają bez zmian względem dotychczasowego rozporządzenia. Oznacza to, że osoby, które wciąż będą chciały korzystać z tradycyjnej formy, będą mogły to robić na dotychczasowych zasadach.

Według danych Grant Thornton w Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 2200 fundacji rodzinnych. Systematycznie rośnie też liczba wniosków o rejestrację oczekujących na rozpatrzenie przez sąd rejestrowy - na koniec 2023 r. było ich 380 wniosków, a rok później liczba ta wzrosła do 1289. Do 19 marca 2025 r. liczba oczekujących wniosków osiągnęła 1389, czyli 38,5 proc. wszystkich złożonych wniosków. Zainteresowanie fundacjami rodzinnymi, mimo rządowych planów niekorzystnych zmian podatkowych, nie słabnie.

Z projektu wynika, że nowela rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.