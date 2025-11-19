Zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych (DMA), dostawcy, którzy spełniają dodatkowe przesłanki, np. wielkość prowadzonego biznesu lub liczba klientów, dostają status strażników dostępu. Chodzi o podmioty, które mają bardzo silną pozycję na rynku. DMA ma na celu zagwarantowanie konkurencyjności i uczciwości sektora cyfrowego.

Teraz KE, w ramach dwóch badań rynku, oceni, czy taki status powinien zostać nadany Amazon Web Services i Microsoft Azure w ramach świadczonych przez nie usług w chmurze. Podmioty te ze swoją podstawową ofertą są już na liście strażników dostępu.

Obowiązki strażników dostępu

Strażnikom dostępu nie wolno m.in. pozycjonować swoich usług i produktów wyżej od innych firm czy też przetwarzać danych osobowych bez zgody użytkowników do celów reklamy ukierunkowanej. Nie mogą też np. ustanawiać nieuczciwych warunków dla użytkowników biznesowych.

Strażnicy dostępu mają też obowiązki. Muszą np. zadbać, aby rezygnacja z subskrypcji podstawowych usług platformowych była tak samo łatwa jak sama subskrypcja. Powinni też przekazywać informacje o liczbie użytkowników, którzy odwiedzają ich platformy, a także zapewnić użytkownikom biznesowym dostęp do ich wyników działań marketingowych lub reklamowych na platformie.

Komentarz eksperta

Wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za rynek cyfrowy Henna Virkkunen oceniła, że usługi przetwarzania w chmurze napędzają cyfrową przyszłość Europy – umożliwiają rozwój sztucznej inteligencji i stymulują innowacje. Powinny być więc oferowane w sprawiedliwym, otwartym i konkurencyjnym środowisku, które wspiera zaufanie i zabezpiecza suwerenność technologiczną Europy.

Jeżeli Komisja stwierdzi, że Microsoft i Amazon spełniają kryteria do nadania im statusu strażników dostępu w odniesieniu do ich usług w chmurze obliczeniowej, firmy będą miały sześć miesięcy na zapewnienie pełnej zgodności swoich usług z obowiązkami wynikającymi z aktu o rynkach cyfrowych.

KE sprawdzi też skuteczność DMA

KE zapowiedziała też trzecie badanie, które ma na celu ocenę, czy akt o rynkach cyfrowych może skutecznie przeciwdziałać praktykom, które mogą ograniczać konkurencyjność i sprawiedliwość w sektorze chmury obliczeniowej w UE. ©℗