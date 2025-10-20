Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będą trafiać dane o wszystkich transakcjach sprzedaży nieruchomości, tak z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Bez znaczenia będzie również to, czy nabywcą będzie osoba fizyczna czy inny podmiot. Zainteresowany informacją, za jaką cenę sprzedają się mieszkania, czy domy w wybranej lokalizacji, nie dostanie jednak danych o konkretnych transakcjach. Uzyska tylko średnią cenę pod warunkiem, że na wskazanym obszarze dokonano minimum sześciu transakcji przez sześciu nabywców.

Dane portalu będą pochodzić od deweloperów, którzy przekazują je do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, a także z Krajowej Administracji Skarbowej, którą z kolei zasilają informacjami notariusze po sporządzeniu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości. To im przybędzie obowiązków w związku z uchwaleniem nowych przepisów. Będą bowiem musieli informować KAS o powierzchni nieruchomości, kondygnacji, na której jest położona, liczbie pokoi czy adresie.