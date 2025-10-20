Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będą trafiać dane o wszystkich transakcjach sprzedaży nieruchomości, tak z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Bez znaczenia będzie również to, czy nabywcą będzie osoba fizyczna czy inny podmiot. Zainteresowany informacją, za jaką cenę sprzedają się mieszkania, czy domy w wybranej lokalizacji, nie dostanie jednak danych o konkretnych transakcjach. Uzyska tylko średnią cenę pod warunkiem, że na wskazanym obszarze dokonano minimum sześciu transakcji przez sześciu nabywców.
Dane portalu będą pochodzić od deweloperów, którzy przekazują je do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, a także z Krajowej Administracji Skarbowej, którą z kolei zasilają informacjami notariusze po sporządzeniu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości. To im przybędzie obowiązków w związku z uchwaleniem nowych przepisów. Będą bowiem musieli informować KAS o powierzchni nieruchomości, kondygnacji, na której jest położona, liczbie pokoi czy adresie.
Portal z cenami mieszkań i domów ma pomóc nabywcom
– Obywatele mają prawo do rzetelnej wiedzy na temat cen nieruchomości. Państwo będzie autoryzowało wiarygodność danych, które się w portalu znajdą – uzasadniał zmiany Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.
Na ostatniej prostej prac nad projektem posłowie postanowili, że ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 16 miesięcy od jej ogłoszenia. Wcześniej było to 20 miesięcy.
Darmowy dostęp do Rejestru Cen Nieruchomości
Teraz ustawą zajmie się Senat, który na ostatnim posiedzeniu przyjął z kolei nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Znosi ona pobieranie opłat za dostęp do danych zawartych w Rejestrze Cen Nieruchomości, który jest prowadzony przez starostów. Dane w nim zawarte można przeglądać na stronie Geoportal.gov.pl. Trafiają tam informacje z aktów notarialnych, w tym również ceny transakcyjne domów, mieszkań, działek. Zarzuty wobec RCN są takie, że starostwa nie aktualizują ich na bieżąco. Nim jednak zostanie uruchomiony portal Dom, to RCN ma być źródłem informacji o cenach transakcyjnych. ©℗
