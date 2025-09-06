Nie, pracownik nie musi prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego z matką dziecka.

UZASADNIENIE

W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej niż do:

1) ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

2) upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień (tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym). Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, składany przez pracownika – ojca w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. We wniosku tym pracownik wskazuje m.in. okres, na który ma być udzielony urlop albo jego część. Do wniosku o urlop ojcowski należy dołączyć:

1) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (albo kopię tego dokumentu),

2) kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka – jeżeli wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione oraz

3) oświadczenie pracownika – ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Uwaga! Do wniosków dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem nie dołącza się dokumentów, które znajdują się już w aktach osobowych pracownika. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentu, pracownik – na żądanie pracodawcy – jest obowiązany do przedłożenia oryginału tego dokumentu w celu potwierdzenia jego kopii.