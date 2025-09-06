Nie, pracownik nie musi prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego z matką dziecka.
W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej niż do:
1) ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
2) upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.
Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień (tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym). Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, składany przez pracownika – ojca w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. We wniosku tym pracownik wskazuje m.in. okres, na który ma być udzielony urlop albo jego część. Do wniosku o urlop ojcowski należy dołączyć:
1) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (albo kopię tego dokumentu),
2) kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka – jeżeli wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione oraz
3) oświadczenie pracownika – ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.
Uwaga! Do wniosków dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem nie dołącza się dokumentów, które znajdują się już w aktach osobowych pracownika. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentu, pracownik – na żądanie pracodawcy – jest obowiązany do przedłożenia oryginału tego dokumentu w celu potwierdzenia jego kopii.
Podstawa prawna
art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
par. 17, par. 22–23 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 11 marca 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2025 r. poz. 322)
