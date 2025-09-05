O zaliczeniu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje przeznaczenie obiektu oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie doraźny sposób użytkowania.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) to usystematyzowany wykaz majątku trwałego, który służy celom ewidencyjnym, ustalaniu stawek amortyzacyjnych oraz badaniom statystycznym. Każda jednostka, przyjmując środek trwały do używania, musi ustalić jego numer KŚT, od którego zależy właściwa stawka amortyzacyjna. Podstawową jednostką ewidencji jest pojedynczy obiekt spełniający określone funkcje. W KŚT wyróżnia się cztery zbiory środków trwałych:

nieruchomości (grunty, budynki, budowle),

maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie,

środki transportu,

inwentarz żywy.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane trwale połączone z gruntem, wyposażone w instalacje i urządzenia techniczne, służące stałym potrzebom ludzi, zwierząt lub ochronie mienia. Szczególnym rodzajem budynku jest wiata – pomieszczenie naziemne bez pełnego obudowania ścianami. Do budynków zalicza się także samodzielne obiekty podziemne, np. garaże czy centra handlowe.

Uwaga! O klasyfikacji budynku decyduje jego przeznaczenie, konstrukcja i wyposażenie, a nie faktyczny sposób użytkowania. Zmiana przeznaczenia następuje dopiero po wykonaniu robót adaptacyjno-budowlanych. W przypadku obiektów o różnym przeznaczeniu decydujące jest to główne.

Granice budynku wyznaczają zewnętrzne ściany, górny strop, posadzka piwnicy lub poziom terenu przy budynkach niepodpiwniczonych. Do wyposażenia zalicza się instalacje wbudowane na stałe (m.in. wodne, gazowe, elektryczne) oraz trwałe elementy, takie jak wbudowane meble. W skład budynku wchodzą też obiekty pomocnicze służące tylko jemu, np. chodniki, place, ogrodzenia. Takie obiekty obsługujące więcej niż jeden budynek należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Odnosząc się do konkretnych budynków – trzeba przeanalizować ich konstrukcję i funkcję. Tylko na podstawie nazw wydaje się, iż właściwym będzie:

101 Budynki Przemysłowe – rodzaj ten obejmuje – fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe, budynki przeznaczone na produkcję;

104 Budynki magazynowe – rodzaj ten obejmuje m.in. – budynki magazynowe, budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane, powierzchnie magazynowe, wiaty związane trwale z gruntem, przeznaczone do przechowywania towarów;

109 Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie rodzaj obejmuje pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.