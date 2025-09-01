Jak księgować materiały i towary w kosztach uproszczonych

W naszym biurze rachunkowym prowadzimy księgi rachunkowe jednostek mikro i małych. Jednostki te posiadają zapasy materiałów, towarów i produktów. Czy można przyjąć uproszczenie, aby w ciągu roku obrotowego odpisywać zakupy materiałów i towarów bezpośrednio w koszty zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, a na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca) dokonywać korekty odpisanych kosztów na podstawie inwentaryzacji? Jakie warunki powinien spełnić protokół inwentaryzacyjny w tym zakresie (wycena spisanych materiałów i towarów)? Niektórzy klienci – jednostki mikro i małe – produkują nietypowe produkty. Występuje problem z ich wyceną. Jakie można przyjąć możliwe uproszczenia w wycenie produktów i półproduktów, jeżeli podmiot nie prowadzi odpowiedniej gospodarki magazynowej?

RADA

Uproszczenia w kosztach i inwentaryzacji zapasów

Nie ma przeszkód, aby jednostki mikro i małe odpisywały zakupy materiałów i towarów bezpośrednio w koszty – jeśli dokonają inwentaryzacji i ujęcia stanu końcowego zapasów na koniec okresu. Korekta musi nastąpić zgodnie z wymogami podatkowymi. Dlatego w jednostkach rozliczających zaliczki miesięczne lub kwartalne konieczne jest korygowanie kosztów w każdym okresie zaliczkowym, a nie tylko na koniec roku. Protokół inwentaryzacyjny powinien odzwierciedlać stan faktyczny zapasów, zawierać podstawowe elementy (nazwę jednostki, datę i miejsce spisu, skład zespołu spisowego, szczegółowy wykaz pozycji z określeniem ilości, jednostki miary, ewentualnej ceny jednostkowej i wartości, uwagi oraz podpisy). Jeśli chodzi o wycenę produktów i półproduktów, możliwe jest stosowanie uproszczeń, np. wyceny według cen nabycia materiałów z zastosowaniem metody FIFO, zwłaszcza gdy jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej.

UZASADNIENIE

Uproszczenia a obowiązki kierownika jednostki

Podejmując decyzję o uproszczeniach, należy brać pod uwagę zarówno obecną kosztochłonność prac, jak i nakład pracy związany z inwentaryzacją. Przypomnieć należy, że decyzja co do sposobu prowadzenia ewidencji oraz stosowanych uproszczeń nie należy do biura rachunkowego, lecz do kierownika jednostki – klienta biura. Biuro rachunkowe może zaproponować lub zasugerować określone rozwiązanie, ale to klient musi podjąć decyzję w tym zakresie.

Generalnie należy wskazać, że nie ma przeszkód, aby określone grupy zapasów spisywać w koszty w dacie ich nabycia. W takim przypadku – zgodnie z przepisami o rachunkowości – nie później niż na koniec roku obrotowego trzeba przeprowadzić inwentaryzację. Nie ma przeszkód, aby – zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami rachunkowymi jednostki – inwentaryzacja była przeprowadzana częściej, np. na koniec każdego miesiąca.

Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia podatkowego, bowiem właśnie na potrzeby podatkowe – w odniesieniu do zapasów, które przekładają się na koszty bezpośrednio związane z przychodami podatkowymi – inwentaryzacja musi być przeprowadzana z częstotliwością ustalania zaliczek na podatek dochodowy.

Jak wynika ze stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, zapasy nieobjęte bieżącą ewidencją księgową, które odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu lub wytworzenia, podlegają obowiązkowo spisowi na ostatni dzień roku obrotowego.

Ze względu na to, że zapasy te nie są objęte bieżącą ewidencją księgową (por. pkt 14 ww. stanowiska):

wyniki spisu z natury nie są porównywane z danymi tej ewidencji i nie są ustalane różnice inwentaryzacyjne,

odrębnego ustalenia wymagają ceny jednostkowe służące do wyceny tych zapasów.

Jeżeli jednostka ustali, w drodze spisu z natury, i wykaże w arkuszach spisowych składniki zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, to do wyceny materiałów i towarów przyjmuje ceny zakupu lub nabycia z zastosowaniem metody pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (FIFO).

Korekta kosztów o wartość ustalonego w drodze spisu z natury stanu zapasów towarów, które nie zostały zużyte lub sprzedane, polega na ujęciu w księgach wartości tych zapasów na koncie „Towary”.

Uwaga na rozbieżności między rachunkowością a podatkami

Organy podatkowe stoją jednak na stanowisku, że wydatki na zakup materiałów, towarów czy produktów gotowych należy przyporządkować do okresu, w którym uzyskano przychody z ich sprzedaży. Oznacza to, że korekty kosztów należy dokonywać w każdym okresie, za który ustalana jest zaliczka na podatek dochodowy – miesięcznie lub kwartalnie.

Z możliwości korygowania kosztów o wartość niezużytych materiałów oraz niesprzedanych towarów i produktów gotowych wyłącznie raz w roku – na ostatni dzień roku obrotowego – mogą skorzystać jedynie jednostki opłacające zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Uwaga! W jednostkach, które opłacają zaliczki na zasadach ogólnych (miesięcznie lub kwartalnie), korygowanie kosztów o wartość stanu zapasów wyłącznie raz na koniec roku może nie być wystarczające dla prawidłowego ustalania zaliczek na podatek dochodowy.

Tu warto przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 346/15, w którym czytamy, że: „(...) przyjęcie przez spółkę metody określonej w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości nie może prowadzić do modyfikacji mającego w sprawie zastosowanie przepisu ustawy podatkowej, tj. art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. Wprawdzie podatnicy mają – w myśl art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. – obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a prowadzone, na podstawie ustawy z 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe, są zarazem księgami podatkowymi w rozumieniu art. 193 § 1 O.p., to jednak według jednolitych, utrwalonych poglądów orzecznictwa, o uznaniu danego przysporzenia czy wydatku (zobowiązania do jego poniesienia) za przychód, dochód czy koszt podatkowy decydują wyłącznie przepisy prawa podatkowego. Powyższe oznacza, iż w ustawach podatkowych musi istnieć bezpośrednie odwołanie do konkretnych przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, czy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, aby mogły one zostać uznane za kreujące prawa i obowiązki podatkowe (por. wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1555/14). Faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4 (ust. 4b albo 4c) updop”.

Uproszczenia w polityce rachunkowości – jak je wprowadzić

1) Ustalenie odpowiedzialności

Decyzję podejmuje kierownik jednostki (zarządzenie/uchwała).

Biuro przygotowuje projekt zapisów i załączników, wskazuje ryzyka.

2) Zakres uproszczeń

Wskazujemy grupy zapasów: „materiały”, „towary” (ew. konkretne grupy).

Decydujemy, co z „produktami” i „półproduktami” (czy też obejmiemy uproszczeniami).

3) Zasada odpisywania w koszty w trakcie roku

W projekcie wpisujemy wprost: art. 17 ust. 2 pkt 4 u.r.

Zasada: w ciągu roku zakupy materiałów i towarów odpisujemy bezpośrednio w koszty.

4) Częstotliwość inwentaryzacji i korekt

Bilansowo: minimum na koniec roku.

Podatkowo: przy zaliczkach miesięcznych/kwartalnych – korekta w każdym okresie zaliczkowym; przy zaliczkach uproszczonych – dopuszczalna korekta raz w roku.

5) Metoda wyceny stanu z inwentaryzacji

Dla materiałów i towarów: ceny zakupu/nabycia, metoda FIFO.

6) Dokumenty i odpowiedzialność (procedura spisu)

Odsyłamy do procedury inwentaryzacyjnej: skład zespołu, arkusze, elementy formularza, podpisy, terminy.

Wskazujemy osoby odpowiedzialne po stronie klienta.

7) Powiązanie z planem kont

Opisujemy, że na koniec okresu korekta kosztów następuje przez ujęcie stanu zapasów na kontach „Towary”/„Materiały” (przeniesienie z kosztów rodzajowych).

8) Zasady ewidencji korekty

Wpis: „wykazany stan zapasów ujmuje się na koncie ‘Towary’/‘Materiały’; korektę kosztów ujmuje się przeciwstawnie na właściwym koncie kosztowym”.

9) Produkty i półprodukty (gdy brak gospodarki magazynowej)

Opisujemy uproszczoną kalkulację: np. katalog kosztów bezpośrednich, stała stawka narzutu na koszty pośrednie, prosta karta kalkulacyjna.

Zastrzegamy przegląd stawek (np. raz w roku).

10) Przegląd coroczny

Zapis: kierownik jednostki co najmniej raz w roku potwierdza adekwatność uproszczeń i częstotliwości spisów.

Protokół inwentaryzacyjny – jakie dane musi zawierać?

Wskazać też należy, iż nie ma specjalnych wymogów dotyczących protokołu inwentaryzacyjnego. Co do zasady jednak musi on odzwierciedlać dokładny stan policzonych zapasów i wskazywać datę, na którą przeprowadzono spis.

Pozostałe warunki techniczne zostały opisane m.in. w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów.

Stanowisko KSR wskazuje m.in., że formularz arkusza spisowego powinien zawierać co najmniej następujące dane:

a) w nagłówku:

nazwę jednostki,

numer kolejny arkusza (jeżeli nie został nadany z góry),

identyfikację (nazwę lub numer) pola spisowego oraz przedmiotu spisu, z ewentualnym zaznaczeniem, że chodzi o zapasy obce lub zapasy o obniżonej przydatności gospodarczej,

datę spisu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia,

skład zespołu spisowego.

b) w tabeli:

liczbę porządkową spisywanej pozycji (na każdym polu spisowym pozycje numerowane są kolejno),

identyfikację spisywanego asortymentu (nazwa, symbol – indeks lub kod, ewentualnie bliższe określenie składnika),

jednostkę miary, a jeżeli to konieczne – także jednostkę miary stosowaną w bieżącej ewidencji księgowej,

stan ilościowy, a w razie potrzeby również cenę jednostkową i wartość zapasu (co jest obowiązkowe m.in. przy spisie z natury towarów i opakowań objętych tylko ewidencją wartościową, zapasów objętych wyłącznie ewidencją ilościową lub zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową),

uwagi, np. ocenę przydatności gospodarczej, adnotację o ponownym spisie, obecności kontrolera spisowego lub biegłego rewidenta.

c) w zakończeniu:

zaznaczenie ostatniej pozycji arkusza spisowego kończącego spis na danym polu poprzez wpisanie pod ostatnią pozycją treści: „Spis zakończono na pozycji …” z podaniem jej numeru albo zakreślenie wszystkich pustych wierszy,

w przypadku poprawek – wymienienie ich z podaniem numeru pozycji, np. w formie adnotacji „W arkuszach spisowych dokonano poprawek (parafowanych) w następujących pozycjach…”,

podpisy wszystkich członków zespołu spisowego,

podpis osoby odpowiedzialnej (lub jej przedstawiciela) wraz z ewentualnymi uwagami i zastrzeżeniami; jeżeli osoba odpowiedzialna nie uczestniczy w spisie, w arkuszu zamieszcza się stosowną adnotację.

Jeżeli ustala się i wykazuje różnice inwentaryzacyjne w arkuszach spisowych, wymagają one dodatkowej rozbudowy.

Uproszczenia a polityka rachunkowości jednostki

Analizując sytuację opisaną w pytaniu, warto wskazać, że czasem mniej pracochłonne okazuje się pozostawienie ewidencji magazynowej u klienta i importowanie dokumentów magazynowych z tej ewidencji prowadzonej bezpośrednio przez klienta.

Często bywa też tak, że świadomość u klienta, iż na koniec każdego miesiąca musi uporządkować swoje wewnętrzne dane, a jego pracownicy są zobowiązani do pilnowania porządku w magazynie, stanowi formę dyscyplinowania. Zmusza to zarówno klienta, jak i jego pracowników do systematyczności oraz większej dbałości o dokumenty i ich bieżące ujmowanie w ewidencji magazynowej.

Odnosząc się do drugiej części zapytania, należy wskazać, że nie ma przeszkód, aby w firmach nieprodukcyjnych stosować wyłącznie podział kosztów według rodzaju. Oczywiście wymaga to wcześniejszego ustalenia z klientem. To kierownik jednostki musi zdecydować, czy będzie chciał uzyskiwać z biura rachunkowego dodatkowe informacje o kosztach według miejsc ich powstawania.

Każde uproszczenie – np. odpisywanie materiałów i towarów bezpośrednio w koszty czy częstotliwość inwentaryzacji – musi być wprost wskazane w polityce rachunkowości jednostki. To tam należy zapisać przyjęte zasady, sposób ewidencji zapasów, częstotliwość spisów z natury oraz metody ich wyceny (np. FIFO). Brak takiego uregulowania może rodzić ryzyko zakwestionowania prawidłowości prowadzenia ksiąg przez biegłego rewidenta lub organy podatkowe.

Ważne Biuro rachunkowe może zaproponować uproszczenia, ale decyzję i odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Uproszczenia muszą być wpisane do polityki rachunkowości i procedury inwentaryzacyjnej.