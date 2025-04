Złożenie zeznań rocznych PIT, przekazanie sprawozdań finansowych do szefa KAS, a także m.in. wpłata zaliczek podatkowych oraz składek do ZUS, czyli o jakich terminach podatnicy i biura rachunkowe muszą pamiętać w kwietniu i maju. Sprawdź, do czego się przygotować, o czym nie zapomnieć.

