Zmiany w udostępnianiu informacji gospodarczy, złożenie zeznań rocznych PIT, przekazanie sprawozdań finansowych do szefa KAS, czyli nowości w prawie, obowiązki i uprawnienia, o których trzeba pamiętać w najbliższych tygodniach. Tradycyjnie, jak co miesiąc, drukujemy ściągę, którą biura rachunkowe mogą przekazać swoim klientom.

NOWOŚCI W PRAWIE

Od 1 maja

Udostępnianie informacji gospodarczych

Zgodnie ze zmianami, które wprowadziła ustawa z 18 października 2024 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. poz. 1597), wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych będzie można złożyć, działając w imieniu własnym lub na rzecz innego podmiotu. W tym drugim przypadku biuro informacji gospodarczej będzie zobowiązane zawrzeć w rejestrze zapytań zarówno dane podmiotu, któremu ujawniono informacje gospodarcze, jak również dane podmiotu działającego na jego rzecz.

Wniosek składany przez podmiot działający:

1) w imieniu własnym – będzie musiał zawierać oznaczenie tego podmiotu;

2) na rzecz innego podmiotu – będzie musiał zawierać:

a) dane identyfikujące podmiot składający wniosek,

b) oznaczenie podmiotu, na rzecz którego działa podmiot składający wniosek.

Nowe regulacje obowiązują od 1 maja 2025 r.

Obowiązki i uprawnienia

Do 30 kwietnia

Zeznanie roczne PIT

W 2025 r. deklaracje podatkowe PIT za 2024 r. należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Chodzi tutaj o zeznania roczne:

PIT-28 , które składają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

, które składają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; PIT-28S , które składają przedsiębiorstwa w spadku, osiągające przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

, które składają przedsiębiorstwa w spadku, osiągające przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; PIT-36 , które składają w szczególności przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;

, które składają w szczególności przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach; PIT-36S , które składają przedsiębiorstwa w spadku, osiągające przychody opodatkowane na ogólnych zasadach;

, które składają przedsiębiorstwa w spadku, osiągające przychody opodatkowane na ogólnych zasadach; PIT-36L , które składają podatnicy rozliczający podatek liniowy (19 proc.);

, które składają podatnicy rozliczający podatek liniowy (19 proc.); PIT-36LS , które składają przedsiębiorstwa w spadku, osiągające przychody opodatkowane podatkiem liniowym (19 proc.);

, które składają przedsiębiorstwa w spadku, osiągające przychody opodatkowane podatkiem liniowym (19 proc.); PIT-37 , które składają podatnicy osiągający przychody opodatkowane według skali podatkowej uzyskiwane wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników;

, które składają podatnicy osiągający przychody opodatkowane według skali podatkowej uzyskiwane wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników; PIT-38 – przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) uzyskali przychody:

a) z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni,

b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;

PIT-39, które składają podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163).

30 kwietnia 2025 r. upływa także termin na złożenie:

deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej ( DSF-1 ) i zapłatę daniny wynikającej z tej deklaracji;

) i zapłatę daniny wynikającej z tej deklaracji; informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za 2024 r. ( PIT-RB, PIT-RBS );

); informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2024 r. ( PIT-CSR, PIT-CSRS );

); informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ).

Od 15 lutego 2025 r. funkcjonuje usługa Twój e-PIT obejmująca rozliczenia podatkowe PIT za 2024 r. Tak jak w poprzednim roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej również znajdą w Twój e-PIT przygotowane rozliczenie podatkowe w ramach PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Ważne jest jednak, że znajdą się w nim jedynie te dane, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa, a resztę musi uzupełnić podatnik. W praktyce oznacza to, że w usłudze Twój e-PIT:

1. w PIT-37 są podane:

dane wynikające z prawidłowych informacji od pracodawców/płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, czy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe;

numer rachunku bankowego (tylko w przypadku, gdy z zeznania wynika nadpłata);

informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki do jej uzyskania w zeznaniu za rok, który rozlicza podatnik;

numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal znajduje się na Wykazie OPP).

Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg, odliczeń, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, to może te informacje uzupełnić samodzielnie.

2. w PIT-38 są podane:

dane z informacji PIT-8C przesłanych przez płatników,

strata wykazana w zeznaniu PIT-38 za rok poprzedni,

numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),

numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal znajduje się na Wykazie OPP).

3. w PIT-28 są podane:

kwota ryczałtu wpłaconego na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata),

numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata),

numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal znajduje się na Wykazie OPP).

Podatnik powinien samodzielnie uzupełnić w zależności od źródła przychodów:

przychody z działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz kwoty ryczałtu należnego,

przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,

ulgi i odliczenia, z których może skorzystać, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

4. w PIT-36 są podane:

dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, czy też kwota pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe;

kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego;

informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki do jej uzyskania w zeznaniu, które składa podatnik;

numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal znajduje się na Wykazie OPP).

Podatnik powinien samodzielnie uzupełnić:

przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika,

przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki, a także należne zaliczki i składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez podatnika (nieuwzględnione w innych zeznaniach) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej;

przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych oraz przychody z działalności nierejestrowanej;

ulgi i odliczenia, z których może skorzystać i które nie wynikają z informacji posiadanych przez administrację skarbową, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania sieci Internet, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

5. w PIT-36L są podane:

kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego;

numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5 proc. podatku).

Podatnik powinien samodzielnie uzupełnić:

przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacone przez podatnika (nieuwzględnione w innych zeznaniach),

ulgi i odliczenia, z których może skorzystać, np. z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE.

Uwaga! Jeżeli podatnik nie złoży zeznań PIT-37 lub PIT-38 do 30 kwietnia 2025 r., to z upływem tego dnia zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie uznane za złożone. Automatyczna akceptacja nie dotyczy zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w ciągu 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu to maksymalnie trzy miesiące.

Sprawozdanie finansowe do szefa KAS

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe i rozliczający się według ustawy o PIT mają obowiązek przekazać sprawozdanie finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 30 kwietnia 2025 r., czyli do dnia złożenia zeznania rocznego. Wynika to z art. 45 ust. 5f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163). Dokument należy złożyć wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego (zakładka „Sprawozdania finansowe”), w postaci pliku XML, podpisanego elektronicznie (kwalifikowanym podpisem, profilem zaufanym lub podpisem zaufanym ePUAP). Sprawozdanie podpisuje osoba, która je sporządziła, oraz podatnik. Po wysłaniu system wystawia UPO – urzędowe poświadczenie odbioru, które stanowi dowód dopełnienia obowiązku.

Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.

Stan prawny na 3 kwietnia 2025 r.