Nasz nowy klient chce przyjąć na sklep towar od partnera. Jednak nie zostanie on zafakturowany. Będzie nadal własnością partnera do czasu jego sprzedaży. Ustalono rozliczenie co dwa tygodnie. Jak ewidencjonować stan obcego towaru na stanie? Kiedy przyjmowany towar wprowadzić do programu magazynowego? Czy możliwe jest utworzenie w programie „magazynu o nazwie towar w przechowaniu” i po sprzedaży dopiero przyjmowanie na stan?

Towar, który został jedynie powierzony w celu sprzedaży, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej jako zapas obcy. Każdy program magazynowy powinien umożliwiać przyjmowanie takich zapasów obcych – czasem trzeba tylko zapytać producenta/dystrybutora programu, bo na etapie konfiguracji indywidualnej nie jest to zwykle ustawiane. W przypadku sprzedaży na wskazanych zasadach tak naprawdę przychodem powinna być jedynie kwota prowizji ze sprzedaży. Jeśli nie jest możliwa ewidencja pozabilansowa, proponuję ujmować taką sprzedaż w następujący sposób. Załóżmy, że spółka przyjęła od partnera towar do sprzedaży o wartości 50 000 zł i wprowadziła go do ewidencji bilansowej. Następnie towar o wartości 40 000 zł został sprzedany za 45 000 zł + 10 350 zł VAT. Prowizja za sprzedaż to 1000 zł + 230 zł VAT. Księgowania będą następujące: