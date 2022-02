Artykuł 15i specustawy o COVID -19 (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2459) rzeczywiście pozwala na to, by w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu powierzyć pewne czynności związane z handlem dwóm kategoriom osób: pracownikom oraz zatrudnionym. Ale chodzi tu wyłącznie o czynności polegające na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby, a więc nie może być to obsługa klientów przy kasie. Pojęcia pracownik i zatrudniony należy rozumieć tak, jak zostały zdefiniowane na gruncie ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 936; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1891). Zgodnie z tą ustawą przez pracownika należy rozumieć przede wszystkim osobę zatrudnioną na umowę o pracę, a także skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Natomiast osoba zatrudniona to osoba fizyczna, wykonująca w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Do opisanych na wstępie czynności można zatem w okresie trwania epidemii skierować przede wszystkim pracowników zatrudnionych w danej placówce handlowej, a także osoby wykonujące te zadania na podstawie umowy o świadczenie usług, względnie umowy o dzieło. Przepis nie rozróżnia przy tym rodzajów umów o pracę. Może to być zatem zarówno pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, jak i na umowie czasowej, a nawet umowie zawartej na próbę.

Brak jest również wymogów odnośnie do długości trwania umowy cywilnoprawnej. Nie jest zatem wykluczone zawieranie ich na konkretne dni kalendarzowe, np. weekendy. Na rynku spotykana jest praktyka zatrudniania na umowy cywilnoprawne np. studentów w celu wykładania towaru . Częstokroć stosuje się tu ramowe umowy, których konkretyzacja – tj. wskazanie konkretnych dni i godzin pracy – następuje w szczegółowych zleceniach. Na marginesie należy podkreślić, że możliwość wykonywania przedmiotowych czynności nie występuje w niedziele, w które przypada święto.