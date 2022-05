Pracownikowi nie przysługuje ponownie odprawa. Zgodnie z art. 306 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Świadczenie to nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby. Podobna regulacja obowiązywała do 22 kwietnia 2022 r. na podstawie nieobowiązującego obecnie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymywał od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługiwała w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Pracownik nie nabywa prawa do kolejnej odprawy, gdy został ponownie powołany do służby terytorialnej, co było już wcześniej połączone z uzyskaniem odprawy. Jest to świadczenie jednorazowe.

Firma nie musi negocjować zasad premiowania wynikających z regulaminu z pracownikami. Zgodnie z art. 78 par. 1 i 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się w trybie przewidzianym w art. 771‒773 k.p. wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego (stałego) pracownicy mogą otrzymywać różnego rodzaju dodatkowe składniki wynagrodzenia, w tym premie. Charakter prawny premii jest taki sam jak wynagrodzenia zasadniczego, inny jest natomiast sposób ustalania uprawnienia do niej i określania jej wysokości. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, by zasady premiowania ustalone zostały w odrębnym akcie, np. w regulaminie premiowania. Przy czym pracodawcy mają dużą swobodę w ustalaniu tych warunków.

Inaczej niż w przypadku urlopu wypoczynkowego, którego udziela się w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, zwolnienie na poszukiwanie pracy jest udzielane w dniach roboczych. Przy udzielaniu zwolnienia nie ma znaczenia wymiar etatu ani to, ile godzin na dobę pracuje pracownik. Zgodnie z art. 37 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, gdy strony obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia w wymiarze trzech dni roboczych. Co do zasady pracodawca powinien udzielić pracownikowi zwolnienia w terminie wskazanym we wniosku pracownika. Jeżeli jednak wcześniej pracodawca zobowiązał pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia, wskazując konkretny termin tego urlopu, to należałoby uznać, że w tym samym czasie pracownik nie może występować o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien udzielić pracownikowi zwolnienia po wykorzystaniu urlopu. Jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu, to pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Natomiast za niewykorzystane dni zwolnienia na poszukiwanie pracy nie przysługuje ekwiwalent.