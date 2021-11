Do 17 grudnia musimy wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17). Określa ona m.in. ramy ochrony sygnalistów jako osób zgłaszających naruszenia określonego prawa, sposoby informowania o tych nieprawidłowościach oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie.

Co ciekawe jednak, zarówno w dyrektywie, jak i w projekcie polskiej ustawy w sposób szczególny potraktowano biura rachunkowe. Mimo że zarówno unijny akt prawny, jak i projekt krajowych przepisów zastrzegają, że obowiązek wdrożenia regulaminu zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, to jednocześnie wynika z nich, że ten próg zatrudnienia nie ma zastosowania m.in. do pracodawców wykonujących działalność w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to zatem, że z punktu widzenia biur rachunkowych kluczowy będzie nie poziom zatrudnienia, ale zakres prowadzonej działalności, który został niedawno mocno rozszerzony.

Od 31 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, są tzw. instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535). Ni mniej, ni więcej chodzi tu o biura rachunkowe, a objęcie ich tymi przepisami oznacza liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez klientów biur. Co prawda, można mieć wątpliwości, czy wymienione zadania to stricte działalność z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (do tego dokładnie odwołuje się projekt polskiej ustawy). Jednak biorąc pod uwagę cel zarówno dyrektywy, jak i projektu krajowych przepisów, należy uznać, że tak właśnie jest: biura prowadzą działalność w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i te nowe obowiązki determinują kolejne w zakresie systemu compliance.

Co prawda, ustawa wdrażająca dyrektywę nie została jeszcze uchwalona, ale ponieważ sama dyrektywa wskazuje brak progu zatrudnienia w przypadku naruszeń w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, to nie należy oczekiwać, że polski ustawodawca zastosuje wobec biur rachunkowych inne rozwiązanie.

Co istotne, z punktu widzenia biur rachunkowych nie chodzi tutaj wyłącznie o działalność danego przedsiębiorcy (biura rachunkowego) w zakresie wskazanego prawa, ale również o wiedzę o naruszeniach w zakresie prawa obsługiwanych klientów. Jako że biura rachunkowe prowadzą księgi różnych przedsiębiorców zajmujących się niezwykle zróżnicowaną działalnością, to nie sposób wykluczyć, że pracownicy biur rachunkowych będą pozyskiwali informacje dotyczące naruszeń tych praw. Za takim podejściem przemawia definicja zgłaszającego nadużycie. Jest nim bowiem m.in. pracownik, który pozyskał informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa. Dodatkowo sama definicja informacji o naruszeniu prawa wskazuje, że jest to informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotycząca zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa. Może to być zatem informacja o nieprawidłowościach u klienta biura rachunkowego, z którym pracownik biura utrzymuje kontakt w kontekście związanym ze swoją pracą.