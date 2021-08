Całokształt podanych uwarunkowań prawnych daje podstawy do wniosku, że przystąpienia do spółki cywilnej nowego wspólnika (jako podmiotu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą), w której uprzednio był on zatrudniony na etacie, nie można utożsamiać ze świadczeniem pracy na rzecz byłego pracodawcy. Ma to uzasadnienie m.in. w tym, że status pracodawcy (spółki) w dacie zatrudnienia ww. osoby był odmienny, od statusu spółki jako pracodawcy – po przystąpieniu nowego wspólnika. Zmianie uległa podstawa prawna funkcjonowania spółki, czyli jej umowa . W konsekwencji nie można twierdzić, że w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z byłym pracodawcą. Po przystąpieniu nowego wspólnika spółka cywilna zmieniła bowiem swój status organizacyjny. Tak więc należy dojść do wniosku, że były pracownik nie wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy, lecz na swój indywidualny rachunek, ponieważ posiada on status przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.