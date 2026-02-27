Clinton przez ponad sześć godzin zeznawała pod przysięgą za zamkniętymi drzwiami w Chappaqua w stanie Nowy Jork, gdzie mieszka wraz z mężem. Podczas krótkiej rozmowy z mediami po zakończeniu zaznaczyła, że odpowiedziała na wszystkie pytania, choć krytykowała przepytujących ją członków komisji ds. nadzoru Izby, że zadawali ciągle te same pytania.

Nie wiem, ile razy musiałem powtarzać, że nie znam Jeffreya Epsteina. Nigdy nie byłam na jego wyspie. Nigdy nie byłam w jego domach. Nigdy nie byłam w jego biurze

- opowiadała była pierwsza dama. - Potem zrobiło się dość nietypowo, bo zaczęto mnie pytać o UFO i zadano serię pytań o Pizzagate, jedną z najbardziej ohydnych, fałszywych teorii spiskowych szerzonych w internecie - dodała, odnosząc się do zdyskredytowanej teorii spiskowej mówiącej o tym, że wewnątrz Partii Demokratycznej działała siatka pedofilska w jednej z waszyngtońskich pizzerii.

Znajomość z Maxwell i trudne pytania o Billa Clintona

Clinton przyznała, że przelotnie znała partnerkę Epsteina, Ghislaine Maxwell, i że była ona osobą towarzyszącą jednego z gości na weselu jej córki, Chelsea w 2010. Była szefowa dyplomacji USA krytykowała sposób prowadzenia dochodzenia przez Republikanów, lecz wyraziła przy tym pewność, że jej mąż - który zeznawać będzie w piątek - nie wiedział nic o przestępstwach Epsteina. Jak twierdziła, świadczy o tym chronologia, bo ich znajomość zakończyła się lata przed tym, jak przestępstwa miliardera wyszły na jaw.

Jak podał CNN, powołując się na wtajemniczone źródła, Clinton była pytana między innymi o czuła się, kiedy dowiedziała się, że jej mąż był masowany przez młode kobiety z otoczenia Epsteina. Miała odpowiedzieć, że nie jest tu, by mówić o swoich uczuciach.

Incydent z Lauren Boebert i publikacja nagrań

Przesłuchanie zostało tymczasowo przerwane po tym, jak wbrew ustalonym wcześniej regułom kongresmenka Republikanów Lauren Boebert wysłała zdjęcie z wewnątrz sali prawicowemu publicyście Benny'emu Johnsonowi. Clinton wyraziła żal, że przesłuchanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i powiedziała, że ma nadzieję, że nagranie z przesłuchania zostanie szybko opublikowane.

Szef komisji James Comer powiedział w czwartek, że materiały mają zostać opublikowane w ciągu doby. Ocenił też przesłuchanie Clinton jako produktywne. Zaznaczył też, że Clinton wielokrotnie odpowiadała na pytania mówiąc, że kongresmeni powinni zapytać o to jej męża.

Będziemy mieć wiele pytań do jej męża

- zapewnił Comer.

Kontekst relacji Clintonów z Epsteinem

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia. Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Bill Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku. W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa, choć są tam zdjęcia byłego prezydenta w towarzystwie Epsteina i kobiet.

Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Donald Trump, który sam przez wiele lat przyjaźnił się z miliarderem oskarżonym o wykorzystywanie nieletnich.