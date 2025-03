Dziennik Ustaw z 27 lutego 2025 r.

Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy

Rozporządzenie ministra finansów z 21 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Poz. 239

Podstawa prawna Weszło w życie 1 marca 2025 r.

Omówienie: Zmieniły się załączniki, w których określono:

wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;

wzór wstępnego zapotrzebowania na banderole podatkowe i legalizacyjne;

wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Służba Więzienna

Ustawa z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej Poz. 240

Podstawa prawna Weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, tj. 1 marca 2025 r.

Omówienie: Liczbę etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nalicza się na podstawie przyznanej dla więziennictwa na dany rok liczby etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej (SW), nazywanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz przyznanej dla więziennictwa liczby etatów pracowników SW, nazywanych dalej: „pracownikami”, uwzględniając następujące kryteria:

zapewnienie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych i bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy i pracowników;

zakres i stopień złożoności realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników ustawowych zadań Służby Więziennej;

liczbę, typ i rodzaj jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez właściwe organy Służby Więziennej;

terytorialny zasięg działania jednostek organizacyjnych oraz liczbę współpracujących z nimi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

liczbę, typ i rodzaj posiadanych budowli i urządzeń.

Zasiłek macierzyński

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów Poz. 241

Podstawa prawna Wejdzie w życie 19 marca 2025 r.

Omówienie: W załączniku nr 25 do rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 20 grudnia 2020 r. w części XI „Kod świadczenia/przerwy” w dziale 3. „Rodzaj świadczenia i przerwy” po wyrazach „340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do dziewięciu tygodni na podstawie art. 1821a par. 4 albo art. 183 par. 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” dodano:

od nowego wiersza wyrazy „341 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego” oraz

od nowego wiersza wyrazy „342 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego”.

Infrastruktura informacji przestrzennej

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Poz. 242

Bezpieczeństwo morskie

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego Poz. 243

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 14 marca 2025 r.

Omówienie: Inspekcji rocznej nie przeprowadza się:

na statkach posiadających kartę bezpieczeństwa „Ł”;

na pozostałych statkach – w roku, w którym została przeprowadzona inspekcja pośrednia.

Inspekcję pośrednią przeprowadza się:

w okresie od trzech miesięcy przed upływem drugiej albo trzeciej daty rocznicowej certyfikatu do trzech miesięcy po upływie tej daty;

na statkach posiadających kartę bezpieczeństwa „Ł” – w okresie pomiędzy drugą a trzecią datą rocznicową certyfikatu.

Statek przewożący personel przemysłowy oprócz certyfikatów, o których mowa w odpowiednich dotychczasowych przepisach, powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa personelu przemysłowego wraz z wykazem wyposażenia (formularz IP) – wystawiony na okres nieprzekraczający pięciu lat i corocznie potwierdzany.

Wzór certyfikatu bezpieczeństwa personelu przemysłowego wraz z wykazem wyposażenia (formularz IP) określa Kodeks IP.

Organ inspekcyjny wydaje certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego typu ro-ro lub szybkiego statku pasażerskiego po przeprowadzeniu czynności określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. W przypadku statku spełniającego szczególne wymagania stateczności dla statków pasażerskich typu ro-ro, dla których stosuje się wymagania prawidła 8 części B rozdziału II-1 Konwencji SOLAS 90, certyfikat pozostaje ważny tak długo, jak długo statek pływa w obszarze o tej samej lub niższej wartości znaczącej wysokości fali.

Karty bezpieczeństwa „Ł” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

W celu potwierdzenia ważności wyżej wymienionej karty bezpieczeństwa „Ł”, przeprowadza się odpowiednio inspekcję roczną albo inspekcję pośrednią, zgodnie z przepisami rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

Ochotnicze straże pożarne

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych Poz. 244

Dane zawarte w deklaracji i ewidencji

Rozporządzenie ministra finansów z 25 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Poz. 245

Podstawa prawna Weszło w życie 28 lutego 2025 r.

Omówienie: W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, określone w art. 145e ust. 1 ustawy o VAT wykazuje się w deklaracji i ewidencji, stosując odpowiednie przepisy rozporządzenia.

(Wyżej wymieniony przepis ustawy o VAT przewiduje, że w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące nabywcą tego gazu, tej energii lub usługobiorcą tych uprawnień, jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w tym przepisie).

Badania funkcjonariuszy

Obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 19 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie badań funkcjonariuszy Służby Więziennej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka Poz. 246

Dziennik Ustaw z 28 lutego 2025 r.

Działalność ministerstwa

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Poz. 247

Kandydaci do służby w policji

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 lutego 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w policji Poz. 248

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 15 marca 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia

Omówienie: Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie konkursu.

Komendant główny policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w policji oraz minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w danym roku kalendarzowym i informacje te podaje do wiadomości w formie ogłoszenia.

Ogłoszenie jest zamieszczane na stronie podmiotowej komendanta głównego policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby w policji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może się zwrócić o przeprowadzenie czynności z zakresu takiego postępowania do kierownika innej jednostki organizacyjnej policji, z wyjątkiem zatwierdzenia listy kandydatów.

Komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz sprawdza kompletność dokumentów i prawdziwość danych w nich zawartych.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do służby kontrterrorystycznej ubiegającym się o przyjęcie do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych lub komórki właściwej do spraw wsparcia działań bojowych przeprowadza zespół powołany przez komendanta głównego policji, składający się z policjantów służby kontrterrorystycznej.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że test wiedzy przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez kierownika jednostki szkoleniowej, która przeprowadza test, lub przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na którego obszarze działania jest przeprowadzany test.

Test wiedzy może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Test sprawności fizycznej oraz próbny test sprawności fizycznej przeprowadza zespół powołany odpowiednio przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na którego obszarze działania test jest przeprowadzany, albo kierownika jednostki szkoleniowej.

Kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej lub próbnego testu sprawności fizycznej po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa artystycznego

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego Poz. 249

Podstawa prawna Wejdzie w życie 1 września 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

Omówienie: Zmiany wprowadzone w załączniku do rozporządzenia dotyczą zawodów: plastyk i muzyk.

Zgodnie z nowymi przepisami z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzone w liceum sztuk plastycznych oraz szkole policealnej plastycznej kształcenie w zawodzie plastyk w specjalności projektowanie użytkowe w specjalizacji jubilerstwo jest prowadzone w zawodzie plastyk w specjalności projektowanie użytkowe w specjalizacji złotnictwo.

Monitor Polski z 25 lutego 2025 r.

Wskaźnik waloryzacji

Obwieszczenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kw. 2025 r. Poz. 161

Omówienie: Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kw. 2025 r. wynosi 105,5 proc.

Monitor Polski z 28 lutego 2025 r.

Karta Dużej Rodziny

Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 lutego 2025 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu Poz. 210

Omówienie: Na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny ogłoszono, że od 1 marca 2025 r.: