Dziennik Ustaw z 21 lutego 2025 r.

Środki skażające alkohol etylowy

Rozporządzenie ministra finansów z 15 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy Poz. 218

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 22 lutego 2025 r.

Omówienie: Środkiem skażającym, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o podatku akcyzowym, służącym do stosowania zwolnień od podatku akcyzowego, jest mieszanina:

alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g lub ftalan dietylu 1000 ml, lub alkohol benzylowy 3000 ml, lub nipagina (aseptina) 3000 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 proc. vol. w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych, alkoholu tert-butylowego 78 g i alkoholu izopropylowego 5 kg, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 proc. vol. w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych w postaci aerozoli pakowanych w opakowania ciśnieniowe oraz w postaci żeli pakowanych w dowolne opakowania jednostkowe o pojemności do 1000 ml.

(Klasyfikowanej do podklasy PKD 20.42.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), zwanej dalej „PKD”, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1936).

Ponadto nowe regulacje przewidują m.in., że środkiem skażającym, o którym mowa w odpowiednich unormowaniach ustawy o podatku akcyzowym, służącym do stosowania zwolnień od podatku akcyzowego, jest mieszanina benzyny silnikowej 3000 ml, eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) 2000 ml i alkoholu izopropylowego 1000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 proc. vol. w przypadku produkcji biopaliw klasyfikowanej do podklasy PKD 20.51.Z, w zależności od składu procentowego wyrobów.

(Przepisy zmienianego rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym mogą być stosowane do 31 grudnia 2026 r.).

Dokumenty paszportowe

Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 17 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Dokumentów Paszportowych Poz. 219

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 8 marca 2025 r.

Omówienie: Określone zostały następujące rodzaje statusów dla dokumentu paszportowego:

spersonalizowany;

przekazany na pocztę specjalną podlegającą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającą w jednostkach organizacyjnych policji;

przyjęty na stan;

gotowy do wydania obywatelowi;

gotowy do wysłania;

przekazany kurierowi;

wydany obywatelowi;

unieważniony.

Sprzęt komputerowy

Rozporządzenie ministra edukacji z 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania Poz. 220

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 22 lutego 2025 r.

Omówienie: Zmian dokonano w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2024 r. poz. 9 i 1442). W załączniku tym określono minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego.

Do sprzętu komputerowego, w który szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej zostały wyposażone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego, w brzmieniu dotychczasowym.

Wymagania dotyczące wykształcenia

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych Poz. 221

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 8 marca 2025 r.

Omówienie: Zmiany dokonane w załączniku do rozporządzenia dotyczą wykształcenia policjantów.

Monitor Polski z 20 lutego 2025 r.

Określenie kwot przychodu

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych Poz. 142

Omówienie: Komunikat został wydany na podstawie odpowiednich unormowań ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

W omawianym komunikacie ogłoszono, że:

dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od 1 marca 2025 r. wynosi 2045,50 zł miesięcznie;

graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od 1 marca 2025 r. wynosi 5727,20 zł miesięcznie;

roczna dopuszczalna kwota przychodu od 1 marca 2025 r. wynosi 24 546,00 zł;

roczna graniczna kwota przychodu od 1 marca 2025 r. wynosi 68 726,40 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Obwieszczenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. Poz. 148

Omówienie: Ogłoszono, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2024 r. wyniosło 7140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. wyniosło 7262,39 zł.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Poz. 155

Omówienie: Ogłoszono, że od 1 marca 2025 r. miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2568,33 zł.

Wchodzi w życie 27 lutego 2025 r.

Prawo lotnicze – ustawa z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12 lutego 2025 r. poz. 179)

Omówienie: Nowelizacja przewiduje m.in., że nadzór nad działalnością lotnictwa państwowego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, sprawują odpowiednio ministrowie właściwi ze względu na przynależność jednostki będącej właścicielem lub użytkownikiem danego statku powietrznego lub zarządzającej lotniskiem. W przypadku bezzałogowych statków powietrznych służb specjalnych oraz bezzałogowych statków powietrznych używanych przez jednostki organizacyjne policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbę Ochrony Państwa – są to odpowiednio centralne organy administracji rządowej właściwe ze względu na przynależność jednostki będącej właścicielem lub użytkownikiem danego statku powietrznego lub zarządzającej lotniskiem.

Do zadań i kompetencji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) należy m.in.:

prowadzenie rejestrów: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urządzeń naziemnych, personelu lotniczego, operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, podmiotów szkolących oraz ewidencji lądowisk;

przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych medycznych oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych oraz danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wyłącznie dla potrzeb rejestrów i postępowań określonych w unormowaniach ustawowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

autoryzacja jednostek oceniających zgodność systemów bezzałogowych statków powietrznych na zasadach określonych w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz notyfikowanie tych jednostek Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim Unii Europejskiej na zasadach określonych w sekcji 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945.

Na potrzeby mechanizmu koordynacji prezes ULC oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zawierają porozumienie, które określa co najmniej:

sposób udostępniania i wymiany informacji wytworzonych lub posiadanych przez jedną ze stron porozumienia w związku z wykonywaniem zadań, w tym informacji podlegających ujawnieniu w rejestrach prowadzonych przez prezesa ULC;

sposób współdziałania stron porozumienia przy wykonywaniu zadań przez strony porozumienia.

Nowelizacja przewiduje m.in., że w trakcie wykonywanej kontroli prezes ULC może, w drodze decyzji administracyjnej, dokonać m.in. zabezpieczenia lub przyjęcia do depozytu, w celu niedopuszczenia do jego używania, systemu bezzałogowego statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione, lub używanego z naruszeniem zasad bezpiecznego użytkowania.

Czynności kontrolne przeprowadza się po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez prezesa ULC oraz po okazaniu, w celu ustalenia tożsamości:

legitymacji służbowej – w przypadku pracownika ULC;

dowodu tożsamości – w przypadku osoby niebędącej pracownikiem ULC.

Kontrole niezapowiedziane statków powietrznych i ich załóg, systemów bezzałogowych statków powietrznych i ich operatorów oraz lotnisk przeprowadza się po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez prezesa ULC oraz po okazaniu, w celu ustalenia tożsamości:

legitymacji służbowej – w przypadku pracownika ULC;

dowodu tożsamości – w przypadku osoby niebędącej pracownikiem ULC.

Ponadto do ustawy dodany został nowy dział dotyczący bezzałogowych statków powietrznych. Zgodnie z nowymi przepisami zamiar wykonania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego podlega zgłoszeniu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy wykorzystaniu odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zgłoszenia dokonuje operator systemu bezzałogowego statku powietrznego lub pilot bezzałogowego statku powietrznego.

(Nowelizacja zaczyna obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. od 27 lutego 2025 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach).

Wchodzi w życie 1 marca 2025 r.

Postępowanie kwalifikacyjne – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 12 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz.U. z 14 lutego 2025 r. poz. 193)

Omówienie: Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej składa się na piśmie w postaci papierowej do właściwego organu, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawowych.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem do wniosku załącza się m.in. inne dokumenty, potwierdzające w szczególności posiadany stopień, o którym mowa w ustawie o obronie Ojczyzny – jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów albo są one niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań na stanowisku służbowym.

Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub przerywa je w każdym czasie w przypadku m.in.:

niespełnienia przez kandydata wymagań wynikających z przepisów odpowiednio ustawy o obronie Ojczyzny albo ustawy o pracownikach urzędów, lub

nieprzystąpienia do czynności lub badań, o których mowa w art. 8a ust. 8 ustawy, lub odmowy poddania się tym czynnościom lub badaniom, lub

negatywnego wyniku którejkolwiek z czynności lub któregokolwiek z badań, o których mowa w odpowiednich unormowaniach ustawowych.

Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub je przerywa w każdym czasie, bez podania przyczyny, również w przypadku m.in. przystąpienia kandydata do ponownego postępowania kwalifikacyjnego mimo uzyskania przez niego negatywnego wyniku w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym, jeżeli od zakończenia tego postępowania nie upłynęło 12 miesięcy.

Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie. ©℗