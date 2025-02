Dziennik Ustaw z 20 lutego 2025 r.

Nabywanie lub obejmowanie akcji

Rozporządzenie ministra finansów z 15 lutego 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2025 Poz. 215

Omówienie: Nabycie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, może nastąpić z inicjatywy tego ministra.

Może również nastąpić na wniosek:

ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa, innego niż minister aktywów państwowych, lub

ministra – członka Rady Ministrów, innego niż minister aktywów państwowych, lub

pełnomocnika rządu ustanowionego na podstawie ustawy o Radzie Ministrów, lub

podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innego niż minister aktywów państwowych.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że nabycie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, ze środków Funduszu Reprywatyzacji, jest poprzedzone:

przygotowaniem uzasadnienia zawierającego: cel planowanego nabycia z uwzględnieniem tych, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia finansowania ze środków Funduszu Reprywatyzacji, a w szczególności wskazanie strategii lub programu przyjętych przez Radę Ministrów lub organ Unii Europejskiej, lub instytucję UE, realizacji których służyć będzie nabycie akcji; potwierdzenie zasadności planowanego nabycia akcji spółki; omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego nabycia akcji;

sporządzeniem wyceny;

sporządzeniem projektu umowy nabycia akcji, z wyłączeniem nabycia akcji spółki publicznej w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast objęcie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, może nastąpić z inicjatywy tego ministra.

Ponadto może nastąpić na wniosek:

spółki lub

podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innego niż minister aktywów państwowych, lub

ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na przedmiot przeważającej działalności spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa, innego niż minister aktywów państwowych, lub

ministra – członka Rady Ministrów, innego niż minister aktywów państwowych, lub

pełnomocnika rządu ustanowionego na podstawie ustawy o Radzie Ministrów.

W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje, będzie działał na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, sporządza się test prywatnego inwestora.

Test sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia testu prywatnego inwestora, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji.

Test jest sporządzany w szczególności na podstawie biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Dotacje z budżetu państwa

Ustawa z 24 stycznia 2025 r. zmieniająca ustawę – Prawo wodne oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Poz. 216

Omówienie: Zgodnie z nowelizacją Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie, w jakim wykonuje zadania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, może otrzymywać na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie ich bieżącej działalności określonej w odpowiednich unormowaniach ustawy – Prawo wodne.

(Przepisy te przewidują m.in., że do zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej należy m.in.:

wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;

wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzania określonych dokumentacji planistycznych;

gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;

wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej;

opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych;

opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze;

realizowanie zadań wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii;

wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zagrożeń powodziowych oraz zjawiska suszy).

Ponadto zgodnie z nowelizacją Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie, w jakim wykonuje zadania państwowej służby geologicznej, może otrzymywać na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie jej bieżącej działalności określonej w odpowiednich unormowaniach ustawy – Prawo wodne.

(Regulacje te przewidują, że do zadań państwowej służby geologicznej należy m.in.:

wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych;

gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych, wielkości zasobów, stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych;

prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych;

opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stanu wód podziemnych, a także ich zagrożeń;

opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych;

monitorowanie i bilansowanie transgranicznych jednolitych części wód podziemnych na obszarach szczególnie ważnych ze względu na interes publiczny;

ocena wpływu i oddziaływań na stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych;

wykonywanie badań hydrogeologicznych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami;

prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrogeologii).

Egzaminy z języka polskiego jako obcego

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 14 lutego 2025 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego Poz. 217

Omówienie: Rozporządzenie przewiduje m.in., że wniosek podmiotu ubiegającego się o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego, na określonym poziomie biegłości językowej, nazywanego dalej „wnioskodawcą”, powinien zawierać:

nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy;

wskazanie poziomu biegłości językowej, na którym wnioskodawca zamierza przeprowadzać egzamin;

informacje o sposobie zapewnienia warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu;

informacje o sposobie zapewnienia wymaganego składu komisji egzaminacyjnych, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o języku polskim;

przewidywaną wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu na każdym poziomie biegłości językowej, na którym wnioskodawca zamierza przeprowadzać egzamin.

Towary objęte środkami ograniczającymi Unii Europejskiej – ustawa z 9 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 11 lutego 2025 r. poz. 172)

Omówienie: Nowe przepisy dotyczą osób lub podmiotów, które dokonują wywozu towarów objętych środkami ograniczającymi Unii Europejskiej ustanowionymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających lub przewożą te towary w procedurze tranzytu przez terytorium Rosji lub Białorusi. Wyżej wymienione osoby lub podmioty dołączają do zgłoszenia celnego oświadczenie, w którym stwierdzają, że:

tranzyt przez terytorium Rosji lub Białorusi stanowi jedynie część trasy przewozu towarów, przy czym początek i koniec tej trasy znajduje się poza terytorium tych państw,

w trakcie przewozu w procedurze tranzytu towarów przez terytorium Rosji lub Białorusi towary nie będą podlegały odsprzedaży, przetwarzaniu, składowaniu i usługom świadczonym przez podmioty objęte środkami ograniczającymi UE ustanowionymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę,

miejscem końcowego przeznaczenia towarów jest państwo trzecie inne niż Rosja lub Białoruś.

Podają również dane użytkownika końcowego towarów.

Składający oświadczenie jest zobowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W omawianej nowelizacji uregulowano sytuację, gdy wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazują na wysokie ryzyko obejścia środków ograniczających UE ustanowionych w związku z agresją Rosji na Ukrainę przez:

wywóz towarów do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających, lub

przewóz w procedurze tranzytu przez terytorium Rosji lub Białorusi.

W takiej sytuacji naczelnik urzędu celno-skarbowego może zażądać od osoby lub podmiotu, o których mowa, przedłożenia oświadczenia producenta towarów, że podjął działania w celu określenia czy towary będą używane przez użytkowników końcowych w sposób zgodny z warunkami przewidzianymi w przepisach UE i może te działania udokumentować.

Nowe przepisy przewidują m.in., że osoba lub podmiot w terminie 45 dni od wyprowadzenia towarów poza obszar celny UE, przedkładają naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokument potwierdzający dokonanie odprawy celnej towarów z państwa przeznaczenia.

Obniżenie opłat za badania laboratoryjne – rozporządzenie rolnictwa i rozwoju wsi z 6 lutego 2025 r. w sprawie obniżenia opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych próbek bulw ziemniaka przeznaczonych do sadzenia innych niż sadzeniaki oraz pobierania próbek do tych badań (Dz.U. z 11 lutego 2025 r. poz. 175)

Omówienie: Opłatę obniża się o 90 proc. w przypadku, gdy: