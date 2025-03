Dziennik Ustaw z 24 lutego 2025 r.

Stawki VAT oraz zwolnienia z akcyzy

Ustawa z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Poz. 222

Podstawa prawna Wejdzie w życie 1 kwietnia 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wszedł w życie 28 lutego 2025 r.

Omówienie: Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, najważniejsze rozwiązania przyjęte w nowelizacji to:

objęcie 0 proc. stawką VAT statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, które są wykorzystywane na morzu, a nie są statkami i łodziami pełnomorskimi,

przedłużenie stosowania stawki VAT 8 proc. dla wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych, aby dostawa wszystkich wyrobów medycznych spełniających określone przepisami wymagania była opodatkowana taką samą stawką VAT, niezależnie od tego, czy zostały wprowadzone do obrotu na podstawie poprzednich, czy też obecnie obowiązujących przepisów krajowych regulujących ten obszar,

doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania stawki obniżonej na nawozy, środki ochrony roślin i pasze poprzez odwołanie w przepisach ustawy o VAT wprost do definicji tych produktów w określonych przepisach branżowych (ustawach i rozporządzeniach unijnych),

utrzymanie stawki obniżonej na towary rolnicze objęte czasowo stawką 8 proc. na podstawie rozporządzenia ministra finansów (w tym m.in. na środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw, czy nawozowe produkty mikrobiologiczne) oraz obniżenie stawki VAT dla produktów nawozowych mieszanych innych niż składające się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego objętych już stawką 8 proc.,

obniżenie stawki VAT na kubeczki menstruacyjne z 23 proc. do 5 proc.

Nowe rozwiązania przedłużają stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych do 31 grudnia 2026 r. oraz doprecyzowują przepisy w tym obszarze.

W zakresie podatku akcyzowego przyjęte zostały przepisy:

zwalniające z podatku akcyzowego samochody osobowe rejestrowane profesjonalnie w Polsce w celu wykonywania jazd testowych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, które będą przedmiotem badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; obecnie podmioty korzystające z tego rodzaju rejestracji i prowadzące tego typu działalność są zobowiązane do zapłaty akcyzy od samochodów, a dopiero po dokonaniu ich eksportu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej mogą ubiegać się o zwrot zapłaconej akcyzy;

wprowadzające możliwość zwrotu akcyzy dla samochodów osobowych zarejestrowanych czasowo w Polsce w celu ich wywozu z kraju (obecnie jest to możliwe wyłącznie dla samochodów niezarejestrowanych).

Nowe przepisy zakładają również rezygnację z obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi oraz związanej z tą integracją odpowiedzialności podatnika za jego niewykonanie. Przewidują też utrzymanie mechanizmu raportowania przez agentów rozliczeniowych danych dotyczących transakcji płatniczych (wprowadzenie na stałe funkcjonującego rozwiązania, które pierwotnie miało być tymczasowe).

Nowelizacja wprowadza rozwiązania o charakterze doprecyzowującym, uszczelniającym oraz ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej – w tym zakresie również są odpowiedzią na postulaty podatników.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, regulacje wejdą w życie 1 kwietnia 2025 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia, które zaczęły obowiązywać od 28 lutego 2025 r.

Udzielanie ochrony cudzoziemcom

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 223

Korpusy osobowe

Obwieszczenie ministra obrony narodowej z 27 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych Poz. 224

Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Obwieszczenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Poz. 225

Przyjmowanie uczniów do szkół artystycznych

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Poz. 226

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 25 lutego 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich unormowań ustawy – Prawo oświatowe.

Omawiane rozporządzenie przewiduje dodanie regulacji dotyczących specjalności fortepianmistrzostwo.

Nowe unormowania przewidują, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2025/2026 termin złożenia wniosku o przyjęcie do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia w specjalności fortepianmistrzostwo, wyznaczony przez dyrektora szkoły artystycznej, powinien obejmować co najmniej 14 dni przypadających w okresie od dnia następującego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia do 27 czerwca 2025 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2025/2026 termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia w specjalności fortepianmistrzostwo, wyznaczony przez dyrektora szkoły artystycznej, powinien przypadać w okresie od 30. dnia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 27 czerwca 2025 r.

Dziennik Ustaw z 25 lutego 2025 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Poz. 227

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 21 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa Poz. 228

Inspekcja Handlowa

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej Poz. 229

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie ministra edukacji z 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Poz. 230

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 26 lutego 2025 r.

Omówienie: Zmian dokonano w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 611). W wyżej wymienionym załączniku, w części „Branża mechaniczna (MEC)”, wprowadzono zmiany dotyczące zawodu: operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik. Przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I branżowej szkoły I stopnia w zawodzie „Operator obrabiarek skrawających”, począwszy od 1 września 2024 r. Kształcenie w zawodzie „Operator obrabiarek skrawających” rozpoczęte przed 1 września 2024 r. w branżowej szkole I stopnia prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Regulacje w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I technikum w zawodzie „Technik mechanik” z wyodrębnionymi kwalifikacjami „MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających” oraz „MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń”, począwszy od 1 września 2024 r. Rozpoczęte przed 1 września 2024 r. w technikum kształcenie w zawodzie „Technik mechanik” z wyodrębnionymi kwalifikacjami „MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających” oraz „MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Regulacje w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do słuchaczy i uczestników, którzy w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęli kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i na kursach umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji „MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających” i nie zakończyli tego kształcenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Nowe środki transportu

Rozporządzenie ministra finansów z 21 lutego 2025 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu Poz. 231

Podstawa prawna Wejdzie w życie 1 kwietnia 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W omawianym rozporządzeniu określono wzór:

deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10), wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11), wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2.

Nowe regulacje przewidują, że traci moc rozporządzenie ministra finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U. poz. 803).

Obwieszczenie ministra finansów z 16 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych Poz. 232

Oświadczenia o stanie majątkowym

Obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa Poz. 233

Pojazdy specjalne

Obwieszczenie ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministrów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 234

Monitor Polski z 20 lutego 2025 r.

Wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kw. 2024 r. Poz. 141

Omówienie: Na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ogłoszono, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kw. 2024 r. wynosi 102,48 proc.

Kwota przeciętnej emerytury

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Poz. 151

Omówienie: W komunikacie ogłoszono, że od 1 marca 2025 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 3451,79 zł.

Świadczenie ratownicze

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego Poz. 153

Omówienie: W komunikacie ogłoszono, że od 1 marca 2025 r. kwota świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych wynosi 273 zł.

Renta rodzinna

Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Poz. 154

Omówienie: Ogłoszono, że od 1 marca 2025 r. miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2937,17 zł. ©℗