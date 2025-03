Skarbnicy odpowiedzialni za budżet samorządu domagają się stabilnych warunków zatrudnienia i wyższych wynagrodzeń. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na razie tylko obiecuje, że wsłucha się w głos środowiska.

Na problem zwrócili uwagę posłowie Trzeciej Drogi-Polska 2050 (interpelacja nr 8056), powołując się na tekst DGP („Skarbnicy w samorządach zarabiają za mało. Wielu chce odejść z pracy”, DGP 243/2025).

– Z artykułu możemy dowiedzieć się, że w roku 2024 odwołano niemal 300 skarbników, co stanowi ponad 10 proc. wszystkich pracujących na tym stanowisku. Główną przyczyną są przeprowadzone w kwietniu 2024 r. wybory samorządowe – wskazują.

Skarbnicy na innych warunkach

Wynika to z tego, że zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1135) skarbnicy zatrudniani są na podstawie powołania, z którego z łatwością mogą zostać odwołani.

– Zatrudnienie na tej podstawie jest reliktem dawnego stanu prawnego – wyjaśniają posłowie.

Tłumaczą, że do końca 2008 r. również sekretarze gmin i powiatów byli zatrudniani na podstawie powołania. Wraz z wejściem w życie ustawy z 2008 r. (od początku 2009 r.) zostali wykreśleni z tej grupy pracowników, natomiast skarbnicy – nie. Tymczasem m.in. w stanowisku Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego wskazane jest, że: „stosunek pracy powstały na podstawie powołania jest mniej bezpieczny dla pracownika niż ten, który powstał na skutek zawarcia umowy o pracę. Skarbnik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał, bez uzasadnienia”. Zwraca też uwagę, że z jednej strony od skarbnika wymaga się myślenia długofalowego o polityce finansowej JST, z drugiej zaś zapewnia się mu stosunkowo słabą ochronę (często uwarunkowaną politycznie), co przeczy celom, dla których powołano to stanowisko.

MSWiA będzie analizować postulaty

Zastrzeżenia dotyczą również pensji. W przypadku wynagrodzeń dla stanowisk na podstawie powołania określony jest górny limit dla płacy zasadniczej oraz dodatku funkcyjnego.

– Częstym przypadkiem jest, że kierownicy referatów czy wydziałów zarabiają więcej niż skarbnik, bo wynagrodzenie tego drugiego jest limitowane. Wiele urzędów stosowało w celu wyrównania dodatek specjalny, ale ten może być przyznawany wyjątkowo – wyjaśniają posłowie.

Skierowali pytania do MSWiA o to m.in., czy planuje podjąć prace legislacyjne mające na celu zmianę formy zatrudnienia skarbników oraz wynagrodzeń. Resort odpowiedział, że obecnie ich nie prowadzi.

– Na bieżąco jednak analizujemy wpływające sygnały i postulaty od przedstawicieli JST, jak również środowisk reprezentujących skarbników – zapewnił Tomasz Szymański, sekretarz stanu w MSWiA. ©℗