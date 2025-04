Każdego tygodnia zjadasz plastik! Tyle, co karta bankomatowa

Akcja Czysta Odra to inicjatywa, która z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie i angażuje tysiące ludzi w walkę z zanieczyszczeniem rzek i ich okolic. W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu 21 tysięcy osób, udało się zebrać 165 ton plastikowych odpadów wzdłuż Odry. To już trzecia edycja tego wydarzenia, które stanowi część większej kampanii edukacyjnej „Mniej Plastiku”.

Skala problemu

Plastikowe odpady stanowią ogromne zagrożenie dla ekosystemów wodnych i lądowych. Plastik, choć jest materiałem niezastąpionym w wielu dziedzinach życia, w nadmiarze staje się poważnym problemem ekologicznym. Na całym świecie tylko niewielki procent odpadów plastikowych podlega recyklingowi – w Unii Europejskiej jest to około 30%, natomiast na innych kontynentach zaledwie 2%. Reszta trafia do rzek, mórz i oceanów, gdzie przyczynia się do powstawania gigantycznych skupisk odpadów, takich jak Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, której powierzchnia jest pięciokrotnie większa niż Polska.

Inicjatywa Credit Agricole

Credit Agricole to jeden z głównych partnerów akcji Czysta Odra. Jak podkreśla rzecznik banku, Przemysław Przybylski, zaangażowanie instytucji finansowej w działania proekologiczne wynika z troski o przyszłość planety. Bank tworzony jest przez ludzi – pracowników i klientów, którzy chcą pozostawić czyste środowisko dla kolejnych pokoleń.

Czysta Odra to tylko jedna z wielu inicjatyw w ramach kampanii „Mniej Plastiku”. Wcześniej organizowano Bałtycką Odyseję (sprzątanie plaż), Górską Odyseję (sprzątanie gór i lasów) oraz Wiślaną Odyseję (sprzątanie wzdłuż Wisły). Od czterech lat trwa również akcja Czysta Odra, a od dwóch lat – Czysta Wisła.

Jak plastik wpływa na środowisko?

Problem plastikowych odpadów nie ogranicza się jedynie do estetyki krajobrazu. Mikroplastik, który powstaje w wyniku rozpadu plastikowych odpadów, przenika do gleby, wody i powietrza. Trafia do organizmów zwierząt morskich, które my później spożywamy. Szacuje się, że przeciętny człowiek spożywa tygodniowo ilość mikroplastiku równą wadze karty bankomatowej. Plastik dostaje się także do naszego organizmu przez powietrze – głównie z cząsteczek gumy ścieranej z opon samochodowych oraz mikrowłókien uwalnianych podczas prania syntetycznych ubrań.

Jak można się zaangażować?

Akcja Czysta Odra ma dwa główne cele: edukację i realne działania na rzecz czystości środowiska. Uczestnicy sprzątają rzeki i ich okolice, ale również uczą się, jak ograniczyć produkcję plastikowych odpadów. Kluczowe jest zmniejszenie zużycia plastiku poprzez wybieranie produktów bez opakowań lub w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Każdy może dołączyć do akcji – wystarczy zebrać rodzinę, przyjaciół lub sąsiadów, posprzątać wybrany teren i zgłosić swoją inicjatywę na stronie mniejplastiku.pl lub na profilu akcji na Facebooku. Organizatorzy oferują wsparcie finansowe dla zorganizowanych grup, takich jak szkoły, koła gospodyń wiejskich czy strażacy OSP, umożliwiając zakup niezbędnych materiałów czy organizację integracyjnych wydarzeń po sprzątaniu.

Czysta Odra to więcej niż jednorazowa akcja – to ruch społeczny, który pokazuje, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Z roku na rok liczba uczestników rośnie, co daje nadzieję na coraz większą świadomość ekologiczną w Polsce. Im więcej osób zrozumie skalę problemu, tym większa szansa na realne zmiany. Każdy gest, nawet tak prosty jak rezygnacja z plastikowej torby, ma znaczenie. Bo wszyscy jesteśmy częścią problemu – ale możemy być też częścią rozwiązania.