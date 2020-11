Zamach w Austrii. MSW: Nie ma dowodów, by było kilku terrorystów

Szef MSW Austrii Karl Nehammer stwierdził we wtorek, że dotychczasowe dowody wideo nie wskazują na to, by w poniedziałkowym zamachu w Wiedniu brał udział więcej niż jeden terrorysta. Polityk poinformował też o zatrzymaniu 14 osób powiązanych z napastnikiem.