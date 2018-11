"Będziemy rozmawiać o szczegółach (projektu Fort Trump). To jest proces, który w przypadku Pentagonu zakończy się rekomendacją złożoną Kongresowi do marca przyszłego roku, a więc moje zabiegi dotyczą tego, by te rekomendacje były pozytywne. Pozytywne dla Polski, pozytywne dla projektu, ale też pozytywne dla Stanów Zjednoczonych, bo w moim przekonaniu korzyści z obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ze stałych amerykańskich baz w Polsce, są dwustronne" - oznajmił Błaszczak w rozmowie z TVP Info przed spotkaniem z Mattisem.

Nawiązując do obchodzonej w niedzielę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, minister podkreślił konieczność stałego podejmowania działań, by ją umacniać, zwłaszcza mając na względzie zagrożenie ze strony Rosji. "Żeby niepodległość była trwała, musimy podjąć starania, aby zapewnić trwałość wolności, niepodległości. Stąd moja piąta wizyta w Waszyngtonie, moje rozmowy zarówno w Pentagonie z gen. Mattisem, jak i z kongresmenami, stąd te zabiegi, by mocniej związać Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, ale także, aby Wojsko Polskie było liczniejsze, (...) stąd moje decyzje związane z kupieniem nowoczesnego sprzętu" - oświadczył.

"Podchodzimy bardzo poważnie do tego, żeby osiągnąć cel polegający na trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce" - zauważył Błaszczak, dodając, że jest wiele sygnałów ze strony administracji Donalda Trumpa wskazujących na pozytywne nastawienie do bazy. Zapewnił jednocześnie, że nie obawia się, iż tak nazwanego roboczo projektu opozycyjni wobec amerykańskiego prezydenta politycy nie będą chcieli poprzeć. Zwrócił uwagę, że rozmawia w USA także z przedstawicielami Partii Demokratycznej. "Tu chodzi o interesy Stanów Zjednoczonych, interesy całego wolnego świata, a nie o jakiejś określonej grupy politycznej" - przekonywał.

Szef MON zapowiedział, że podczas spotkania z Mattisem poruszy także inne tematy istotne dla polskiego bezpieczeństwa. "Będę rozmawiał również o sprawach nowoczesnego sprzętu, jaki kupujemy dla Wojska Polskiego, o wspólnych ćwiczeniach wojsk amerykańskich i polskich, o współpracy w ramach NATO (...)" - przekazał.

Spotkanie Błaszczaka z Mattisem zacznie się we wtorek o 21.30 czasu polskiego. W środę szef MON weźmie udział w uroczystościach związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości.