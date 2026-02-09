Zainteresowanie Polaków posiadaniem własnej broni wyraźnie zaczęło rosnąć wraz z napaścią Rosji na Ukrainę w 2022 r. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że jeszcze w 2020 r. rocznie wydawano niewiele ponad 10 tys. pozwoleń, a w 2022 r. liczba ta wzrosła do 34 tys. Rekord padł w 2025 r. Chęć posiadania własnej broni wyraziło kolejnych 50 tys. Polaków. Łączna liczba pozwoleń przekroczyła 411 tys. (235 tys. w 2020 r.).

Polacy najczęściej decydują się ubiegać o sportową licencję strzelecką oraz o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Jak zauważa prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, mającego monopol na wydawanie licencji strzeleckich, zjawisko to dość łatwo daje się wytłumaczyć.

– Zainteresowanie bronią bierze się w pewnym stopniu z obaw ludzi, którzy widzą, co dzieje się na wschodzie. Politycy i wojskowi wypowiadają się, że może za rok, może za trzy lata dojdzie do wojny, więc wiele osób na wszelki wypadek chce umieć się posługiwać bronią – mówi DGP Tomasz Kwiecień, prezes PZSS.

W minionym roku została przekroczona też magiczna granica liczby sztuk broni, jaka znajduje się w posiadaniu Polaków. Osiągnęła ona 1 mln sztuk, podczas gdy w 2014 r. było to niewiele ponad 380 tys. sztuk. Trend dotyczący posiadania własnej broni został dostrzeżony też przez polityków. W Sejmie pojawiły się dwie inicjatywy ustawodawcze, poruszające temat strzelectwa. Z jednej strony jest pomysł Konfederacji, która chce zliberalizować przepisy dotyczące polowań. Posłowie chcą powrotu do stanu sprzed 2018 r. i dopuszczenia, by w polowaniach (bez odstrzału) mogły brać udział osoby nieletnie.

Więcej obowiązków dla posiadaczy broni

Z drugiej strony jest pomysł posłów Polski 2050. Posłowie tej partii dążą do zaostrzenia przepisów zezwalających na posiadanie broni. Ma się to stać przez nałożenie obowiązkowych, cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych na osoby, które już mają broń. Badania takie musiałyby być wykonywane co pięć lat, a w przypadku osób, które ukończyły 70. rok życia – co dwa lata. Jak wyjaśnia jedna z inicjatorek zmian, posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050, „jeśli ktoś posiada broń i jej używa, i gdy coś stanie się z jego zdrowiem, to może stanowić zagrożenie”. Z argumentacją taką nie zgadza się Tomasz Kwiecień. W jego ocenie żadne badania nie uchronią przed popełnieniem przestępstwa, a jeśli ktoś będzie chciał się go dopuścić, to to zrobi.

Według statystyk KGP w 2023 r. w Polsce doszło do 603 przestępstw z użyciem broni palnej. W 2016 r. było ich 996, a w 2002 r. – 1170.

Projekt ustawy zaostrzającej przepisy utknął na etapie prac w sejmowych komisjach, a posłowie Polski 2050 apelują o przyspieszenie tempa. Dynamika wzrostu liczby pozwoleń na broń z roku na rok rośnie w grupie licencji strzeleckich, kolekcjonerskich i do ochrony osobistej. Spadła natomiast w kategorii myśliwskiej, w której w 2025 r. wydano 3,8 tys. pozwoleń, przy 4 tys. w 2024 r. i 4,2 tys. w 2023 r.©℗