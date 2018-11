Niedzielne uroczystości rozpoczął w południe koncert w Kaplicy Paolińskiej pałacu na Kwirynale, gdzie znajduje się siedziba prezydenta Włoch. Utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego wykonali młodzi artyści - pianistka Aleksandra Świgut i wiolonczelista Jan Jakub Lewandowski.

Koncert transmitowało radio RAI3. Występ został nagrany.

To wydarzenie w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc koncertowych we Włoszech zorganizowała ambasada RP w Rzymie we współpracy z urzędem prezydenta Sergio Mattarelli i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie.

Przybyli na nie m.in. ambasador RP we Włoszech Konrad Głębocki i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański. Obecni byli również przedstawiciele świata włoskiej polityki oraz związku włoskich wspólnot żydowskich na czele z jego przewodniczącą Noemi Di Segni.

Po długo oklaskiwanym koncercie wykonawcy, Świgut i Lewandowski, powiedzieli PAP, że czują się zaszczyceni, iż mogli wystąpić w tak ważnym miejscu w Rzymie i z tak nadzwyczajnej okazji.

Uczestnicy koncertu udali się następnie do siedziby ambasady RP, gdzie podjął ich ambasador Głębocki. Polski dyplomata w przemówieniu wygłoszonym do Włochów mówił o drodze Polski do niepodległości, o silnych więzach przyjaźni łączących oba kraje. Na zakończenie wystąpienia złożył wyrazy współczucia z powodu ofiar niedawnych wichur i powodzi, które przeszły nad Włochami.

Włoscy goście rocznicowego przyjęcia obejrzeli w salonach polskiej placówki dyplomatycznej wystawę przypominającą okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.

Zaprezentowano również prace uczniów przygotowane z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

Z kolei ambasador Kotański złożył w niedzielę wraz z pracownikami ambasady wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Wiecznym Mieście.

W południe grupa Polaków mieszkających w Rzymie i okolicach zebrała się przy polskim kościele świętego Stanisława, gdzie zaśpiewała hymn, włączając się do tej inicjatywy w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie.

We wspólnym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego udział wzięły między innymi dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii, wśród nich uczniowie polskiej szkoły katolickiej w Rzymie.

Polskie obchody zwieńczyła po południu msza za ojczyznę w polskim kościele.