Gdańska parada jest jednym z najstarszych tego typu przedsięwzięć organizowanych w Polsce. W tym roku odbyła się po raz 16. Trasa przemarszu tradycyjnie wiodła ulicami ścisłego historycznym centrum miasta. Zmotoryzowani lub idący pieszo uczestnicy przemieścili się pod pomnik Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym, gdzie odśpiewano hymn narodowy, a przedstawiciele pomorskiego oddziału Polskiego Zawiązku Hodowców Gołębi Pocztowych wypuścili 1111 ptaków.

Pod pomnikiem zabrał też głos prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. „Rodacy, dzisiaj jest ten dzień urodzin niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. Te urodziny obejmują i te pokolenia, które nas poprzedziły, ale i nas i te przyszłe pokolenia, które przyjdą po nas, bo naród, to wspólnota pokoleń, to solidarna wspólnota pokoleń” – mówił Adamowicz.

„Kiedy nasz kraj, kiedy Polska, była najbardziej atrakcyjnym krajem na świecie - wtedy, kiedy była otwarta. Wtedy polska kultura podbijała serca sąsiadów bliższych i dalszych. Polska otwarta, Polska tolerancyjna, Polska z otwartymi ramionami do wszystkich, adoptująca i wchłaniająca, integrująca narody, języki, kultury, bo przecież tacy jesteśmy. Jesteśmy pomostem między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. Dzisiaj tu w Gdańsku pokazujemy, że patriotyzm XXI wieku, to patriotyzm otwarty, uśmiechnięty, przyjazny, z uśmiechniętą twarzą do każdego bez względu na różnice” – powiedział też Adamowicz.

„Życzymy Polsce, życzymy nam i przyszłym pokoleniom aby w pokoju, zakotwiczeniu w Europie, w sojuszach stabilnych, w dobrym sąsiedztwie z naszymi sąsiadami (…), abyśmy w dobrobycie, pokoju z szansą dla każdej i każdego z nas budowali dziś i jutro naszej ojczyzny” – mówił też Adamowicz. Spod pomnika Sobieskiego uczestnicy przemarszu przeszli na Długi Targ, gdzie wykonano Historyczne Zdjęcie Gdańszczan w 100 lecie Niepodległości. Wysoka rozdzielczość fotografii ma sprawić, że każda z tysięcy utrwalonych na niej osób będzie się mogła na niej rozpoznać. Kopię zdjęcia organizatorzy Parady – lokalne Stowarzyszenie SUM, które stawia sobie za cel promocję miasta, złoży w Muzeum Gdańska.

Po wykonaniu zdjęcia zebrani na Długim Targu wspólne śpiewali pieśni patriotycznych. W paradzie jechały m.in. zabytkowe i oryginalne auta osobowe, ciężarowe czy wojskowe a także autobusy oraz motocykle. W kolumnie poruszał się też gdański mobilny carillon. Maszerowały liczne grupy rekonstrukcyjne (także konne), kibice, uczniowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i partii politycznych. Wielu uczestników parady ozdobiło swoje stroje biało-czerwonymi elementami, w tym przygotowanymi przez organizatorów i rozdawanymi przez harcerzy, biało-czerwonymi szalikami, kokardami i wstążkami.

Według organizatorów w przemarszu wzięło udział około 30 tysięcy osób. Paradzie Niepodległości towarzyszyła „Niepodległościowa Gra Miejska 2018” przygotowana przez Gdański Klub Imprez na Orientację „Bezdroża” i Bractwo Przygody Almanak. Setki uczestników, które wzięły udział w zabawie, miały za zadanie odnajdywać obiekty związane z gdańskimi drogami do polskiej niepodległości. W niedzielę wieczorem w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się koncert „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, czyli prezentacja wybranych dzieł muzyki polskiej czasu niepodległości. Wystąpią gdańscy artyści, którzy zaprezentują dorobek najważniejszych kompozytorów, których historia łączy się z Gdańskiem (Krzysztof Penderecki, Krzysztof Knittel czy Elżbieta Sikora). (PAP)

autor: Anna Kisicka