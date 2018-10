Schetyna pytany był przez dziennikarzy o swoją obecność w hotelu, podczas spotkania liderów Koalicji Obywatelskiej w Łasku (Łódzkie). "Nie byłem (...) w Karpaczu w tym hotelu i w innych hotelach z Rafałem Trzaskowskim. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tej sprawie" – powiedział lider PO.

"Czyli pan zaprzecza?" – dopytywała dziennikarka. "Powiedziałem to bardzo wyraźnie" – podkreślił Schetyna.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek napisała w poniedziałek na Twitterze, że przewodniczący PO Grzegorz Schetyna jednak "urzędował" w Western City, załączając link do artykułu wprost.pl z 2013 roku. Jak wynika z tekstu, Schetyna spędził w Western City wieczór przed wyborami na szefa dolnośląskiej PO. "Jednak pan Schetyna urzędował w Western City. Trzeba przyznać, że Platforma potrafiła się bawić zamiast rządzić państwem. Słowa Sienkiewicz o ch.d.i kamieni kupa miały głębokie uzasadnienie. Wiedział co mówi" - napisała na Twitterze Mazurek.

Marek Falenta, biznesmen skazany na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą podsłuchową, napisał w piątek na Twitterze, że słyszał o istnieniu "dobrej sex taśmy z Western City w Karpaczu z kowbojami Rafałem Trzaskowskim oraz Grzegorzem Schetyną". Pytał, czy to też puści portal Onet.pl. "Podobno słaba jakość, bo wszędzie biały pył się unosił" - pisał Falenta.

W sobotę Schetyna powiedział, że wpisy Falenty "są absurdalne". Pytany przez dziennikarzy, o możliwe nagranie z Karpacza, odparł, że "że nie ma takiej taśmy". "To jest tak samo prawdopodobne jak to, że byłem w Karpaczu na pokazach rodeo z prezesem Kaczyńskim" - zaznaczył lider PO.

Do wpisów Falenty odniósł się też Trzaskowski. "To jest dosyć zabawne, bo ja jestem narciarzem i na studiach jeździłem na nartach. We wszystkich ośrodkach górskich w Polsce się ścigałem w zawodach i jakoś jeden, jedyny ośrodek, w którym nigdy w życiu nie byłem przez ostatnie 46 lat, to jest właśnie Karpacz" - powiedział Trzaskowski. (PAP)

autorzy: Jacek Walczak