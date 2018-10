Przewodniczący komisji Patryk Jaki ogłaszając w poniedziałek decyzję ws. Skorupki 6 powiedział, że komisja zdecydowała się uchylić w całości decyzję prezydenta m.st. Warszawy i przekazać sprawę miastu do ponownego rozpatrzenia. "W ocenie komisji decyzja prezydenta m.st. Warszawy została wydana z naruszeniem przepisów prawa" - powiedział Jaki.

Dodał, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana pomimo braku ustalenia posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Ponadto, jak mówił Jaki, przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym.

Przewodniczący komisji powiedział, że beneficjentka decyzji reprywatyzacyjnej nabyła za 90 tys. zł prawa i roszczenia do jednej trzeciej nieruchomości, a z opinii biegłego wynika, że wartość nieruchomości przy ul. Skorupki wraz z budynkiem wynosi ponad 8 mln zł. Podkreślił, że w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta powiedział, że ws. nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy z grudnia 2005 roku. "W ocenie komisji decyzja prezydenta m.st. Warszawy jako wydana z naruszeniem prawa zasługuje na stwierdzenie nieważności w całości" - powiedział Kaleta.

Jak mówił, doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez skierowanie decyzji reprywatyzacyjnej do osoby zmarłej reprezentowanej przez kuratora. Dodał, że decyzja reprywatyzacyjna z grudnia 2005 roku została wydana na rzecz dawnej właścicielki hipotecznej, która zmarła w 1952 roku.

Kaleta: ws. Otwockiej 10 kurator reprezentował osobę, która nie żyła od 50 lat

Roszczenia do nieruchomości przy ul. Skorupki 6 zostały nabyte za 3 proc. realnej wartości nieruchomości - powiedział w poniedziałek wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Dodał, że wobec nieruchomości przy Otwockiej sąd ustanowił kuratora dla osoby, która nie żyła od 50 lat.

Wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta uzasadniając decyzje komisji podkreślił, że roszczenia do nieruchomości przy Skorupki 6 zostały nabyte za 3 proc. realnej wartości. "W sprawie Skorupki 6 nieruchomość została zreprywatyzowana na rzecz osób współpracujących z panem Janem Stachurą (adwokatem występującym w sprawach reprywatyzacyjnych - PAP). Roszczenia nabywały bliskie mu osoby. Roszczenia do tej nieruchomości zostały nabyte za kwotę 90 tys. zł, która to kwota stanowi 3 proc. realnej wartości tej nieruchomości" - wyjaśniał.

Kaleta zwrócił też uwagę, że w sprawie postępowania reprywatyzacyjnego wobec nieruchomości przy Otwockiej 10 komisja stwierdziła "wielopiętrowe zaniedbania". "Sąd ustanowił kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sytuacji, gdy ta osoba już od 50 lat nie żyła" - zaznaczył.

Wiceszef komisji zwrócił uwagę, że po wydaniu nieruchomości mieszkańcy próbowali "zwalczać tę reprywatyzację", ale kurator - Marek M. - składał do sądu kolejne wnioski. Według Kalety, Marek M. wraz z matką "wydali łącznie na kamienicę z 24 lokalami ok 300 tys. zł". "To dosyć intratny interes ze strony pana Marka M. Jak widać, dzisiaj został on wstrzymany. Marek M. ze względu na liczne zarzuty znajduje się w areszcie" - podkreślił Kaleta.

Zdaniem Kalety "zarówno warszawskie sądy, jak i Hanna Gronkiewicz-Waltz mieli możliwość zatrzymania dzikiej reprywatyzacji". "Jak widzimy, musi robić to komisja reprywatyzacyjna. Musi robić to prokuratura. Przez 10 lat nikt nie przejmował się tym, że pan Marek M. obraca jakby nigdy nic roszczeniami osób nieżyjących. Oprócz gorzkich słów wobec ratusza trzeba reflektory skierować na warszawskie sądy. To nie pierwszy przypadek, że sądy bezrefleksyjnie pozwalały na plądrowanie Warszawy poprzez działania takich osób jak Marek M." - podkreślił.