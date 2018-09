Szostakowski poinformował, że w imieniu koalicyjnego komitetu wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zgłosił kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy w miejskiej komisji wyborczej w Warszawie.

„W ten sposób kończymy proces zgłaszania kandydatów koalicyjnego komitetu w Warszawie. Zgłosiliśmy kandydatów we wszystkich okręgach do sejmiku województwa mazowieckiego, Rady Warszawy oraz rad dzielnic” - mówił samorządowiec. „Teraz zaczynamy kampanię, apelujemy o głosowanie na naszych kandydatów, apelujemy o głosowanie na Rafała Trzaskowskiego - dodał Szostakowski.

Do 26 września do północy komitety mogą zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (dodatkowy termin jest możliwy, gdy żaden kandydat nie zostanie zgłoszony lub gdy zostanie zgłoszony tylko jeden). Prawo zgłaszania kandydatów ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. Kodeks wyborczy nie zakazuje jednoczesnego kandydowania na radnego gminy i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.(PAP)