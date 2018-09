Patryk Jaki na wtorkowej konferencji prasowej zapowiedział, że jeśli wygra wybory to zorganizuje "transport z prawdziwego zdarzenia; transport, który będzie miał ambitne cele, które będą konsekwentnie realizowane". "Dla nas istotne jest to, żeby pokazywać bardzo dużą konsekwencję w działaniu, jeśli chodzi o wyzwania komunikacyjne. Bo tak powinno być zarządzane nowoczesne miasto" - zaznaczył polityk.

Kandydat ZP zaprezentował też długoterminowy plan rozbudowy linii tramwajowych w Warszawie. "Będą one elementem komplementarnym wobec propozycji rozbudowy trzeciej i czwartej linii metra. Linie tramwajowe będą miały funkcję dopełniającą do proponowanych przez nas linii metra tak, żeby tworzyło to jeden wspólny system. Tak jak dzieje się to w największych metropoliach na świecie. Jestem przekonany, że spowoduje to, iż jednocześnie drastycznie spadnie liczba samochodów na ulicach Warszawy. Ze względu na podniesienie komunikacji zbiorowej poprawi się jakość komunikacji indywidualnej. Za tym pójdzie spadek ilości smogu i poprawa jakości powietrza" - podkreślił Jaki.

Pytany o źródła finansowania planowanych inwestycji powiedział, że środki są już zapewnione w budżecie miasta. "Ratusz mówi, że przestawili strategię komunikacyjną miasta z metra na tramwaje, dlatego środki na te inwestycje są. Tylko są one budowane za wolno. A budowa tramwajów jest nawet cztery razy tańsza niż budowa metra" - zauważył Patryk Jaki.

Burmistrz Bemowa Michał Grodzki zaprezentował dwanaście zadań związanych z infrastrukturą tramwajową. Wśród planowanych inwestycji wymienił linię na Białołękę, obwodnicę tramwajowa z Ronda "Żaba" na Gocław, linię na Wilanów, linię na Sielce i Żerań oraz linię prowadzącą przez Trakt Królewski.

Jaki zapewnił też, że inwestycje związane z infrastrukturą tramwajową będzie przeprowadzał szybciej niż Platforma Obywatelska. "Okazało się, że rządząca w Warszawie przez 12 lat Platforma Obywatelska wybudowała tylko 7,7 kilometra linii tramwajowych. PO buduje w tempie 600 metrów rocznie" - podkreślił.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski