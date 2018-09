Jakubowski zapowiedział w sobotę, że - jeśli zostanie prezydentem Koszalina i będzie miał w radzie wspierających go radnych PiS - rozszerzy katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską od 1 stycznia 2019 r.

Przyjęta przez koszalińskich radnych w czerwcu nowelizacja uchwały z 2011 r. wprowadza od 3 września bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy są mieszkańcami Koszalina. Pilotażowy program ma obowiązywać siedem dni w tygodniu, przez najbliższy rok szkolny. Pozostałe zwolnienia z opłat i ulgi nie uległy zmianie.

„Chcę wprowadzić bezpłatną komunikację dla dzieci od urodzenia, ale aż do momentu, gdy pójdą do szkoły (obecnie nie ma opłat dla dzieci do 4 lat – PAP). Podstawą będzie ważny dokument tożsamości” - powiedział w sobotę na konferencji prasowej Jakubowski.

Zapowiedział, że pilotażowy projekt, który „został wprowadzony przez obecną władzę”, będzie bezterminowy, nie będzie ograniczony do jednego roku.

Dodatkowo kandydat PiS na prezydenta Koszalina chce, by darmowa komunikacja objęta również uczniów, szkół ponadpodstawowych – liceów, techników, szkół zawodowych i szkół policealnych. Uprawniałaby do niej ważna legitymacja szkolna.

„Dla uczniów spoza Koszalina też wprowadzę zmiany, polegające na tym, że ci uczniowie na podstawie legitymacji szkolnej również otrzymają bezpłatną komunikację na terenie Koszalina, bo są uczniami naszych szkół. A zależy nam tym, Koszalin był silnym miastem z dobrze rozwiniętym systemem edukacyjnym. Dlatego nie możemy dzielić, a łączyć zgodnie z naszym hasłem +Łączy nas Koszalin+” – podkreślił Jakubowski.

W katalogu osób, które otrzymają możliwość bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską, ma nie zabraknąć dawców szpiku, komórek macierzystych, tkanek i organów. „W Koszalinie jest 34 dawców i sześć osób z tytułem +zasłużony dawca przeszczepów+” - powiedział Jakubowski.

Jak poinformował Jakubowski szacowany koszt tych zapowiedzi to ok. 1,6 mln zł. „Uszczelnię budżet miasta Koszalina” – dodał pytany o źródło finansowania. Program nie obejmie studentów. (PAP)

autor: Inga Domurat