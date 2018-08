- Nie możemy wybierać jednej osoby i stwierdzić: nie podoba mi się, co on mówi, więc wylatuje – rozwinął prezydent USA. - Wolę mieć fałszywe media jak CNN, wolę mieć fałszywe media niż zamykać usta ludziom, nieważne, liberałom czy socjalistom – stwierdził Donald Trump.

- Musimy żyć z fałszywymi mediami, przyznaję to z przykrością, nie mamy jednak wyboru, nie ma innego wyjścia. Nie możemy pozwolić na cenzurę, ponieważ role mogę się kiedyś odwrócić. My wierzymy w prawo Amerykanów do wyrażania swojej opinii – zadeklarował prezydent USA.