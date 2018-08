Prezydent: w Bitwie Warszawskiej polscy żołnierze obronili Polskę i Europę przed "czerwoną zarazą"

W środę, w dniu Święta Wojska Polskiego, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe.

"To wielki moment w życiu każdego żołnierza - wejść do korpusu polskiej generalicji, uzyskać kolejną nominację na wyższy stopień generalski. Ale to obok docenienia dotychczasowej służby, jej niezwykłego waloru, także wielkie zobowiązanie do realizowania tego dzieła - strzeżenia Rzeczypospolitej, dowodzenia żołnierzami, do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa. I za to wam z całego serca dziękuję - za to, że tak znakomicie służyliście dotychczas i proszę o jeszcze" - powiedział prezydent.

Dziękował też rodzinom żołnierzy. "Służba wojskowa, żołnierska, to nie jest łatwy chleb. To niebezpieczeństwo, wielka odpowiedzialność, to bardzo często także i długotrwała nieobecność w domu, np. wtedy, gdy żołnierz podejmuje wyzwanie uczestnictwa w misjach zagranicznych. Dziękuję za to najbliższym - za to, że razem ze swoimi mężami i ojcami służą Rzeczypospolitej, bo tak to trzeba nazwać, państwo także służycie" - podkreślał Andrzej Duda. "Bardzo, bardzo za to jestem wdzięczny wszystkim rodzinom polskich żołnierzy. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że służba wojskowa to wielkie poświęcenie" - dodał.

Prezydent podkreślał, że obecnie jest opracowywany nowy system kierowania i dowodzenia oraz trwa modernizacja polskiej armii. "Chcemy żeby była większa, chcemy by była supernowocześnie wyposażona, chcemy, żeby w jeszcze większym i lepszym stopniu zapewniała bezpieczeństwo nam tutaj w Polsce, mogła zabezpieczyć bezpieczeństwo Polski, ale mogła też, jeśli będzie taka potrzeba w ramach zobowiązań sojuszniczych, nieść pokój i bezpieczeństwo w innych częściach świata, tam gdzie jest ono potrzebne, tam gdzie go brakuje" - mówił prezydent. Zaznaczył, że Polska to zadanie wykonuje.

Prezydent do gen. Hayesa: dziękuję za zaangażowanie we współpracę z polskim wojskiem

Dziękuję za pańskie zaangażowanie we współpracę z polskim wojskiem i za przekazywane doświadczenia - zwrócił się do dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois gen. Richarda J. Hayesa prezydent Andrzej Duda. Podkreślił polsko-amerykańską przyjaźń wojskową i braterstwo broni.

Generał dywizji Richard J. Hayes - dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois, wspierającej rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - został w środę odznaczony przez prezydenta. Generał otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej odznaczony został.

Prezydent Duda pogratulował odznaczenia gen. Hayesowi. "Panie generale dziękuję za pańskie zaangażowanie we współpracę z polskim wojskiem, dziękuję za przekazywane doświadczenia, dziękuję za współdziałanie, które podejmuje pan generał z taką odpowiedzialnością i z taką życzliwością wobec Polski i wobec polskich żołnierzy, wobec polskich sił zbrojnych. Jestem za to głęboko wdzięczny" - zwrócił się do gen. Hayesa prezydent Duda.

Podkreślił, że "polsko-amerykańska przyjaźń wojskowa, nasze braterstwo broni, można powiedzieć śmiało, jest starsze niż Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, jest starsze niż amerykańska konstytucja".

"Myślę tu w tej chwili o Tadeuszu Kościuszce, myślę o gen. Kazimierzu Pułaskim - bohaterach nie tylko Rzeczypospolitej, nie tylko walki o naszą wolność i niepodległość, ale także bohaterach walki o waszą wolność i niepodległość" - powiedział prezydent Duda.

Mówił, że w wojnie z 1920 r. brała udział 7. Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki, a w tej eskadrze służyło 17 obywateli Stanów Zjednoczonych.

Podczas przemówienia prezydent Duda nawiązał do przyjaźni polsko-amerykańskiej. "Chciałbym abyśmy tę przyjaźń rozwijali, i życzę zarówno nam Polakom, polskim żołnierzom, polskim rodzinom, jak i panu generałowi i armii Stanów Zjednoczonych i rodzinom żołnierzy w Stanach Zjednoczonych, aby na tej ziemi nigdy nie zginął żaden żołnierz Stanów Zjednoczonych" - mówił.

"Aby dzięki naszej współpracy Polska zawsze cieszyła się pokojem, dobrym rozwojem i dobrobytem" - dodał.

"Gratuluję wszystkim państwu odznaczonym. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Niech żyje Wojsko Polskie. Cześć i chwała bohaterom" - podkreślił na zakończenie prezydent Duda.

Prezydent: w Bitwie Warszawskiej polscy żołnierze obronili Polskę i Europę przed "czerwoną zarazą"

W Bitwie Warszawskiej polscy żołnierze wykazali się niezwykłym bohaterstwem, zdołali obronić Warszawę, Polskę, ale także i Europę przed komunistycznym zalewem, "czerwoną zarazą"; to wielki wkład polskiego żołnierza w historię świata - oświadczył w środę prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślał, to niezwykły dzień, przede wszystkich dla tych, którzy otrzymali nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. "To niezwykły dzień nie tylko dlatego, że nastąpiła ta wielka i zaszczytna chwila docenienia osobistego wkładu w służbę i docenienia służby. To niezwykły dzień także dlatego, że to jest właśnie dzisiaj, 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego, ale przede wszystkim w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości" - mówił prezydent.

Jak podkreślił, "to ogromny zaszczyt", bo te nominacje i te odznaczenia mają w związku z tym wymiar historyczny. "Przechodzą do historii, jako te, które zostały nadane i wręczone w roku tak istotnym, patrząc przez pryzmat historii Polski" - oświadczył Andrzej Duda.

Zdaniem prezydenta, odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. "To przede wszystkim wydarzenie radosne, wydarzenie wspaniałe. Ten rok i dzisiejsze święto, to rocznice wielkiego, polskiego zwycięstwa, odzyskania niepodległości i zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, wielkiej bitwie, w której polscy żołnierze - ze wszystkich warstw społecznych, dowodzeni przez wspaniałych dowódców - wykazali się nie tylko niezwykłym bohaterstwem, przekraczającym w zasadzie ludzkie pojmowanie - zdołali obronić Warszawę, zdołali obronić Polskę, ale zdołali przede wszystkim obronić także i Europę przed komunistycznym zalewem, przed +czerwoną zarazą+" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że jest to "wielki wkład polskiego żołnierza w historię świata, Europy i Polski".

"Polska istnieje, Polska przetrwała wtedy. Polska dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza wróciła na mapę po II wojnie światowej. Dzisiaj, dzięki odwadze i bohaterstwu polskich żołnierzy, Polska rozwija się, bo oni stoją na straży naszego bezpieczeństwa" - oświadczył prezydent.