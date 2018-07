"Sądy były - są w dalszym ciągu, bo ta reforma nie została jeszcze zakończona, jeszcze nie przyniosła tych proobywatelskich efektów - postrzegane w sposób dalece negatywny, który nie powinien mieć miejsca, bo sądy powinny być tą instytucją, która służy obywatelom, służby sprawiedliwości i która wobec tego jest postrzegana w sposób pozytywny" - mówił lider Prawa i Sprawiedliwości w programie "Gość Wiadomości".

Pytany, czy reforma wymiaru sprawiedliwości usprawni działanie sądów, wyraził przekonanie, że "jeżeli zostanie doprowadzona do końca, to usprawni". "Chociaż to oczywiście będzie to proces trwający jakiś czas, ale usprawni. Zresztą jest wiele pomysłów, nowych pomysłów na to, żeby to usprawnienie następowało" - powiedział Kaczyński.

Kaczyński powiedział w czwartek w TVP info, że cały wymiar sprawiedliwości wymagał głębokiej przebudowy. "Ta zmiana jest bezwzględnie potrzebna; i to my żeśmy się podjęli tego zadania" - podkreślił lider PiS.

W jego ocenie nie da się naprawić polskiego państwa inaczej, niż przez to, żeby zmienić tę instytucję, która jest "można powiedzieć taką ostatnią instytucją podejmującą decyzje".

Na uwagę, że zdaniem opozycji PiS upolitycznia sądy, prezes PiS odparł, że sądy były rzeczywiście bardzo mocno podporządkowane poprzednim ekipom rządzącym, a nie tej, którą on reprezentuje. "Z całą pewnością żadne podporządkowanie nie nastąpi. To my zabiegamy o to, żeby sądy nie były upolitycznione, (tylko), żeby były obiektywne" - zadeklarował Kaczyński.