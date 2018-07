"Jesteśmy tu razem jako kluby opozycyjne" - oświadczył Schetyna. Jak dodał, także na placu Zamkowym będą w piątek przedstawiciele opozycji pozaparlamentarnej - Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet. "Jesteśmy z wami, a wiemy, że wy jesteście z nami" - powiedział.

"Nie obchodzimy tych uroczystości razem (z PiS), chociaż bardzo byśmy chcieli, jesteśmy tu z ludźmi, którzy szanują wolność, wolności obywatelskie, prawo. Nie możemy być z tymi, którzy łamią prawo, konstytucję. Nie jesteśmy dziś z państwem, rządem i parlamentem PiS. Nie zgadzamy się i nigdy się nie zgodzimy na to, że nasz kraj, tak jak cały parlament jest dzielony przez prezydenta Andrzeja Dudę, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego" - oświadczył szef PO.

Jak ocenił, oni są w polityce po to, "by realizować politykę Jarosława Kaczyńskiego". "Nigdy się na to nie zgodzimy" - podkreślił.

"Nigdy nie pozwolimy, by polski parlament był sejmem niemym, by ci, którzy chcą kneblować opozycję osiągnęli sukces (...). Nie pozwolimy by polski parlament miał twarz (Beaty) Mazurek i (Ryszarda) Terleckiego" - oświadczył lider Platformy Obywatelskiej.

Jak mówił, jest przekonany, że opozycja, która idzie razem do wyborów, wygra je. "Pierwsze co zrobimy - wprowadzimy pakiet demokratyczny dla szanowania praw opozycji, byśmy wszystkie następne rocznice mogli obchodzić razem" - zapowiedział.