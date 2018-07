Senacka komisja rekomenduje 6 poprawek do ustaw reformujących uczelnie

Sześć poprawek zarekomendowała w poniedziałek senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0 i do przepisów ją wprowadzających. Sprawozdaniem komisji zajmie się Senat na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu.