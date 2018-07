"Mamy nadzieję, że nastąpi intensyfikacja kontaktów gospodarczych między naszymi państwami w zakresie handlu, jak i inwestycji bezpośrednich; Japonia jest ważnym inwestorem w polską gospodarkę, dzięki niej zyskujemy dostęp do nowoczesnych technologii" - podkreślił minister na wspólnej konferencji z szefem japońskiej dyplomacji Taro Kono w Kolegium Europejskim na warszawskim Natolinie.

"Jesteśmy zainteresowani współpracą w sektorze energetycznym; widzimy ogromne współpracy w tym sektorze" - dodał Czaputowicz.

Według jego relacji podczas spotkania ministrowie omówili ponadto m.in. współpracę polsko-japońską "w wymiarze globalnym". "Politykę w stosunku do Półwyspu Koreańskiego, na Bliskim Wschodzie, w stosunku do Ukrainy, także w kontekście wspólnych konsultacji w związku ze sprawowaniem przez Polskę członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - doprecyzował szef MSZ.

Jak zaznaczył, Polska "oczekuje na szczyt UE-Japonia, który odbędzie się 11 lipca w Brukseli". "Podpisanie podczas szczytu 2 umów o wolnym handlu oraz o partnerstwie strategicznym pozwoli naszym zdaniem pogłębić stosunki między UE a Japonią, a zarazem między Polską i Japonią; i tego byśmy sobie życzyli" - mówił Czaputowicz.

Kono oświadczył z kolei, że wraz z szefem polskiej dyplomacji uzgodnili, że będą wspólnie apelować do Korei Płn. o "stosowanie się do odpowiednich dyrektyw RB ONZ, które będą prowadzić do całkowitej, nieodwracalnej oraz możliwej do weryfikacji likwidacji wszelkiej broni masowego rażenia oraz wszelkich rakiet balistycznych, bez względu na ich zasięg".

"Biorąc pod uwagę fakt, że Polska pełni funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, zamierzamy także intensywnie współpracować na forum Narodów Zjednoczonych" - dodał japoński minister.