Zieliński w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że dzięki platformie samorzadyzkukizem.pl, która ruszyła w ub.r., gdzie mogą się zgłaszać potencjalni kandydaci w wyborach, udało się pozytywnie zrekrutować 300 kandydatów na radnych dzielnicowych lub miejskich z różnych środowisk w Warszawie.

Przyznał, że Kukiz'15 wystawi łącznie ponad 500 kandydatów, aby mieć swoje listy w każdej dzielnicy w Warszawie. Zieliński dodał, że ruch wystawi własne listy do Rady Warszawy.

"Teraz warszawiacy trzymają kciuki za reprezentację na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. Czekamy z ogłoszeniem kandydata na prezydenta, które odbędzie się na pewno po mundialu i wtedy też poznamy listę kandydatów na radnych" - powiedział Zieliński. Dodał, że ostateczną listę radnych będzie musiał potwierdzić kandydat na urząd prezydenta. "Nie chcemy go stawiać przed faktem dokonanym. Chcemy, aby znał swój zespół" - mówił.

Według informacji PAP Kukiz'15 rozpatruje kilka wariantów ws. wyborów na prezydenta stolicy - obecnie głównym pomysłem jest wystawienie swojego kandydata. Na liście nazwisk znajduje się poseł Marek Jakubiak, który otrzymał wstępne poparcie sejmowego klub Kukiz'15, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka oraz poseł Jakub Kulesza.

Zieliński podkreślił, że osobną rekomendację wydają struktury, ale - jak zaznaczył - ostateczną decyzję podejmie lider ruchu - Paweł Kukiz, który rozważa wiele kandydatur.

Dodał, że Kukiz'15 nie chce mówić o konkretnych nazwiskach głównie ze względu na to, że czołowi politycy tego ugrupowania Paweł Kukiz i Stanisław Tyszka wypowiadali się negatywnie o prowadzonej przed ogłoszeniem przez premiera terminu wyborów samorządowych. Tyszka złożył nawet wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego i popieranego przez PO i Nowoczesną Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie.

Warszawscy kandydaci Kukiz’15 - jak mówił Zieliński - wywodzą się z kilku środowisk. "Pierwszą z nich są działacze Klubu Młodych Kukiz'15 - to są głównie aktywiści akademiccy Kukiz'15, młodzi ludzie, którzy chcą po prostu działać w tej przestrzeni lokalnej" – powiedział. Drugą grupą są przedstawiciele związków zawodowych m.in. Solidarności'80 - dodał. Przyznał, że na liście znajdą się związkowcy z lotniska Chopina. Trzecia grupa to lokalni działacze, głównie niezależni, niezwiązani z Platformą Obywatelską, Prawem i Sprawiedliwością i Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

"W niektórych dzielnicach współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami i nasi kandydaci znajdą się na ich listach, nie wystawimy tam osobnych list, bo doceniamy pracę tych stowarzyszeń" - mówił Zieliński. W tym kontekście wymienił m.in. stowarzyszenie Razem dla Białołęki, które obecnie posiada sześciu radnych oraz Lepszy Rembertów, który ma dwóch radnych. "Nasi kandydaci będą mieli logotypy Kukiz'15 na swoich materiałach - podkreślił.

Programowo ruch Kukiz’15 będzie postulował w stolicy decentralizację miasta: ustrojową, instytucjonalną, a także komunikacyjną. "Połowa centralnych urzędów Polski mieści się w jednej dzielnicy – Śródmieściu. Utrzymujemy w stolicy osiemnastu burmistrzów i prawie 500 radnych, a jednocześnie 18 dzielnic ma niewiele do powiedzenia w lokalnych sprawach warszawiaków" - mówił Zieliński. Jak podkreślił, brakuje połączeń między zewnętrznymi dzielnicami stolicy przez organizację transportu nastawioną na przesiadki w Śródmieściu.

Zieliński jako członek komisji weryfikacyjnej podkreślił również znaczenie problemu reprywatyzacji. Według niego ważne jest, aby miasto w tym procesie nie wydawało zamieszkałych kamienic. Dodał, że potrzebny jest zewnętrzny audyt urzędu.

Kolejnym punktem programu będzie również obrona lotniska Chopina przed jego ewentualnym wygaszeniem po powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zieliński podkreślił, że Kukiz'15 chciałoby też relokacji terenów PKP, aby miejsca, gdzie dziś znajdują się zamknięte wagonownie PKP - Olszynka Grochowska i Odolany zostały oddane do użytku mieszkańcom, aby mogła tamtędy kursować komunikacja miejska, a tereny zielone były ogólnodostępne.

Zapowiedział, że jego ugrupowanie chce większej ilości terenów zielonych w mieście oraz, aby planowanie przestrzenne blokowało możliwość zabudowy terenów użyteczności publicznej. Kukiz'15 chce też wyjaśnienia, czemu korytarze napowietrzające stolicę zostały zlikwidowane, przez co - jak mówi Zieliński - znacznie pogorszyła się jakość powietrza w Warszawie.

Kukiz'15 skupi się w kampanii również na sporcie. Zieliński ocenił, że kluby trenujące młodzież i dzieci powinny mieć preferencyjne warunki w dostępie do publicznej infrastruktury sportowej. Jako negatywny przykład podał Torwar, gdzie ceny przebijają koszty dostępu do lodowisk w Europie Zachodniej. "To nie tylko Torwar, ale też hale sportowe, gdzie kluby, które profesjonalnie trenują młodzież mają takie same zasady dostępu, co grupa panów, którzy chcą sobie dla rekreacji pograć w piłkę nożną po pracy w korporacji. Po co utrzymywać publiczne obiekty, jeśli poza liczbą kadry dyrektorskiej nie odróżniają się one niczym od komercyjnej konkurencji?" - dodał Zieliński.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.