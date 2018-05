Finlandzki minister obrony krytykowany za pomysł zawieszenia poboru kobiet do wojska

W siłach zbrojnych jest ok. 12 tys. osób - zarówno żołnierzy jak i cywilów. W 2018 roku budżet sił zbrojnych został ustalony na blisko 2 mld euro.źródło: ShutterStock

Szef resortu obrony Finlandii Jussi Niinisto jest krytykowany za propozycję zawieszenia rekrutacji kobiet do dobrowolnej służby wojskowej, co miałoby przynieść oszczędności w armii. Tłumaczy, że w ten sposób chciał wezwać do dyskusji nad cięciami w budżecie.