Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji święta Konstytucji 3 Maja zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, aby referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada.

"Z całą pewnością należy zastanowić się nad zmianą konstytucji (...) podchodzimy z szacunkiem do inicjatywy prezydenta" - powiedział Błaszczak, pytany o sprawę referendum w radiowych Sygnałach Dnia. Podkreślił, że ostateczną decyzję w sprawie terminu jego przeprowadzenia oraz pytań, podejmie większość parlamentarna.

Dopytywany o opinię ws. przeprowadzenia referendum razem z wyborami samorządowymi, które również mają odbyć się jesienią, Błaszczak zauważył, że wiązałoby się to z tym, że "musiałyby funkcjonować dwie odrębne komisje". Dodał, że wybory samorządowe w Polsce "to dość skomplikowane głosowanie", a połączenie ich z referendum, sprawiłoby, że byłoby jeszcze trudniejsze.

Przyznał jednak, że mogłoby to wpłynąć na podwyższenie frekwencji, która - jego zdaniem - jeśli jest za niska, to stanowi największe zagrożenie dla idei referendum. "To wymaga spokojnego zastanowienia się, spokojnej rozmowy" - dodał szef MON.

W maju ub. roku prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że w konstytucji konieczne są zmiany. Prezes PiS wypowiadał się jednak krytycznie o pomyśle przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w Święto Niepodległości. O swoich wątpliwościach dot. terminu referendum wielokrotnie wypowiadał się również marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br.