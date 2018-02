Społeczny komitet budowy pomników smoleńskich zapowiedział w zeszłą środę, że Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć na obszarze zielonym między placem Piłsudskiego a ul. Królewską, oraz że rozpoczynają się prace nad nim. W czwartek Rada Warszawy, głosami PO, przyjęła stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego na pl. Piłsudskiego.

O pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, Szczerski był pytany w radiu RMF FM. "Jest wstydem miasta stołecznego Warszawy, że nie postawiło do tej pory ani pomnika swojemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, ani że nie doprowadziło do zbudowania pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, który jest pomnikiem ponadpolitycznym" - ocenił. "To jest wstyd, skandal i rzecz, która naprawdę nigdy nie powinna się była zdarzyć - to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, wyznaczyła jakiś skwerek na miejsce upamiętnienia. Każdy, kto zna Warszawę wie, że to był rodzaj obrazy dla pamięci tych ofiar" - dodał Szczerski.

Podkreślił, że "dopiero prawne uregulowanie statusu" terenu Pl. Piłsudskiego "pozwala" na postawienie pomnika. "To będzie pomnik ofiar, pamięci, pod którym można będzie oddawać cześć wszystkim, którzy tam zginęli" - powiedział Szczerski.

Wyraził nadzieję, że pomnik będzie gotowy na 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia 2018 r. "To jest najwyższy czas; każdy kolejny miesiąc bez pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej jest kolejnym miesiącem wstydu miasta stołecznego Warszawy" - zaznaczył Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta był również pytany o czwartkową zapowiedź szefa klubu radnych PO Jarosława Szostakowskiego, że gdy PiS przegra za rok wybory parlamentarne, pomnika smoleńskiego "nie będzie na Placu Piłsudskiego". Słowa te zostały zrozumiane jako zapowiedź rozbiórki monumentu. "To jest barbarzyństwo; to jest zapowiedź po prostu rządów barbarzyńskich. Mam nadzieję, że do barbarzyństwa w Polsce nie dojdzie" - powiedział Szczerski.

W kwietniu 2015 r. Rada Warszawy zdecydowała, że pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej stanie nieopodal Krakowskiego Przedmieścia, u zbiegu ulic: Trębackiej i Focha. Przeciwko tej lokalizacji protestowali radni Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem których nie jest ona godna ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.(PAP)

autor: Marta Rawicz