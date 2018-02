Wśród tych osób jest 58-letni Mirosław Cz. Zarzuca mu się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było wyłudzanie kredytów ze SKOK w Wołominie. Aktem oskarżenia objęto też zarzuty wyłudzenia 336,7 tys. zł z BGŻ BNP Paribas.

Mirosław Cz. to główny podejrzany w tzw. białostockim wątku śledztwa trwającego od kilku lat; postawiono mu 61 zarzutów. Miał on wyszukiwać - osobiście lub za pośrednictwem innych osób - kredytobiorców, którzy składali wnioski o kredyty oraz poświadczać nieprawdę co do zatrudnienia bądź osiąganych przez te osoby zarobków w firmach z nim powiązanych.

Trzy inne osoby objęte tym aktem oskarżenia miały współdziałać z Mirosławem Cz. Ten oskarżony jest tymczasowo aresztowany, wobec pozostałych osób stosowane są poręczenia majątkowe. Prokuratura stosuje też w tej sprawie zabezpieczenia na nieruchomościach i kontach osób oskarżonych.