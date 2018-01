"FT": KE chce powiązać dostęp do funduszy UE z praworządnością

KE chce zaproponować, by w przyszłej siedmioletniej perspektywie finansowej UE uczynić praworządność warunkiem dostępu do środków budżetowych, czym ryzykuje starcie z Polską - poinformował w poniedziałek na swej stronie internetowej "Financial Times".