Chodzi o śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która m.in. dyrektorowi PZDW postawiła zarzuty związane z unijnym finansowaniem inwestycji drogowych. Prokuratura wszczęła śledztwo po działaniach kontrolnych CBA i do tej pory śledczy postawili zarzuty czterem osobom. Dwie z nich są zatrudnione w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Dyrektorowi PZDW zarzucono złożenie nierzetelnego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz niedopełnienie obowiązków związanych z rozliczeniem dokumentacji.

Zarzuty niedopełnienia obowiązków przy rozliczeniu dokumentacji usłyszał także zastępca naczelnika wydziału ds. korzystania z programów regionalnych i unijnych w PZDW.

Prokuratura zaznaczyła, że nie doszło do wyłudzenia pieniędzy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Po postawieniu zarzutów nie zastosowała żadnych środków zapobiegawczych wobec podejrzanych. Więcej szczegółów sprawy nie podaje. O tym, że chodzi o unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poinformowało CBA.

W piątek marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński spotkał się z dyrektorem PZDW i zapoznał z dostępnymi materiałami w tej sprawie - poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Urszula Arter.

"W związku z tym, iż dotychczasowe osiągnięcia i praca zawodowa obu pracowników PZDW nie budziła zastrzeżeń, stawiane przed nimi zadania i cele były sukcesywnie realizowane, a prokurator prowadzący postępowanie nie zastosował wobec nich czasowego zawieszenia w pełnieniu obowiązków, marszałek województwa podjął decyzję: obaj panowie nadal będą pracować i zajmować swoje dotychczasowe stanowiska do czasu wyjaśnienia sprawy" - poinformowała Arter w komunikacie.

Przypomniała, że pozyskane przez PZDW pieniądze z programu Polska Wschodnia dotyczą czterech bardzo ważnych inwestycji drogowych, prowadzonych przez samorząd województwa, m.in. drogi Białystok-Supraśl oraz Markowszczyzna-Łapy.

"Wszystkie wnioski złożone przez PZDW do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020) w latach 2016-2017 przeszły bardzo skomplikowaną procedurę formalnej i merytorycznej weryfikacji (wymagały również stosownych zezwoleń wojewody podlaskiego) i ostatecznie uzyskały pozytywną ocenę tej instytucji" - dodała Arter.

Łączna wartość tych projektów, to ok. 520 mln zł. Rzeczniczka przypomniała w komunikacie, że ostatnia z umów została podpisana we wrześniu ub. roku.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk