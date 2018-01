Słupsk: Sąd przedłużył areszt podejrzanego o zabójstwo żony sprzed 19 lat

43-latek z Debrzna podejrzany o zabójstwo swojej zaginionej w 1998 r. żony co najmniej do 19 kwietnia pozostanie w areszcie -zdecydował Sąd Okręgowy w Słupsku, przychylając się do wniosku prokuratury. Szczątki kobiety znaleziono 24 kwietnia 2017 r., zakopane w piwnicy domu małżeństwa.