Suski odnosząc się na antenie radiowych "Sygnałów Dnia" do pojawiających się komentarzy, że to prezydent Andrzej Duda wymusił pewne zmiany w rządzie na prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim, przede wszystkim dymisję szefa MON Antoniego Macierewicza, powiedział: "Ja myślę, że to jest wynik po pierwsze tego, że jest nowy rząd, nowy premier i w dużym stopniu premier dobiera sobie współpracowników, ale jest to rząd Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście te zmiany były konsultowane i z prezesem Kaczyńskim, i z prezydentem Andrzejem Dudą. Myślę, że w tym trójkącie te decyzje były wypracowane".

"To nie jest tak, jak złośliwa prasa mówi, że prezydent wymusił, ale prezydent miał swoje uwagi, co do funkcjonowania niektórych resortów i współpracy z niektórymi ministrami. Pamiętajmy, że w polskim systemie prawnym prezydent ma duże uprawnienia, jeśli chodzi m.in. chociażby o armię, czy sprawy międzynarodowe i z tych uprawnień korzysta. To jest rzecz naturalna" - podkreślił Suski.

Na pytanie, czy Antoni Macierewicz zostanie marszałkiem albo wicemarszałkiem Sejmu, odpowiedział: "Ci ministrowie, którzy są posłami będą pracować w sejmie, będą wspierać swoich następców, a co do decyzji, czy będą podejmować jakieś funkcje to jest jeszcze decyzja niepodjęta. To jest decyzja gremiów kierowniczych i póki nie zostanie ona zrealizowana to trudno o tym mówić".

Szef gabinetu politycznego premiera, pytany czy Jacek Czaputowicz jest docelowym czy tymczasowym ministrem spraw zagranicznych, odpowiedział: "To nie jest PRL-owski rząd i nie ma wyrobów czekoladopodobnych. Ministrowie są na poważnie, myślę, że do końca kadencji".

We wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał ze stanowisk w rządzie dotychczasowych szefów m.in.: MON - Antoniego Macierewicza, MSZ - Witolda Waszczykowskiego, resortu środowiska - Jana Szyszkę, resortu zdrowia - Konstantego Radziwiłła, resortu cyfryzacji - Annę Streżyńską.

Następnie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołał nowych ministrów: spraw zagranicznych - Jacka Czaputowicza, finansów - Teresę Czerwińską, inwestycji i rozwoju - Jerzego Kwiecińskiego, przedsiębiorczości i technologii - Jadwigę Emilewicz, zdrowia - Łukasza Szumowskiego.

Ponadto Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji został powołany na ministra obrony narodowej; nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Na ministra środowiska powołany został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury; wcześniej pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa.