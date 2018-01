Andrzej Adamczyk został we wtorek powołany na ministra infrastruktury. Jednocześnie został odwołany z funkcji szefa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co oznacza likwidację tego resortu i przeniesienie budownictwa do innego resortu.

Jak powiedział PAP Adamczyk, zamierza realizować w resorcie ambitne inwestycje drogowe oraz kolejowe. "Łączymy Polskę dzięki równomiernemu rozkładowi środków finansowych. Wychodzimy z założenia, że Polska jest jedna i każdy ma prawo do dostępu do dobrej drogi, bez względu na to, w której części, w którym regionie Polski mieszka. Ma prawo do dostępu do wysokiej jakości infrastruktury drogowej" - mówił.

Resortowi kierowanemu przez ministra Adamczyka podlegają PKP Polskie Linie Kolejowe, które realizują Krajowy Program Kolejowy, którego wartość to ponad 66 mld zł. Do 2023 r. PKP PLK planują objąć pracami 9 tys. km torów, a 8,5 tys. km linii kolejowych zostanie dostosowanych do wyższych prędkości. Tylko w tym roku zamierzają zrealizować prace o wartości 10 mld zł.

W jego resorcie przygotowywana jest budowa trasy Via Carpatia. "To kluczowy, transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych" - mówił Adamczyk.

Cała trasa Via Carpatia ma liczyć ponad 700 km, a jej łączny koszt wyniesie prawie 30 mld zł. Ma być gotowa w 2024 roku.

Adamczyk odpowiada także za trasę Via Baltica, dzięki któremu Polska zostanie połączona z krajami bałtyckimi. Trasa docelowo będzie miała długość około 300 km. Zakończenie budowy całego szlaku Via Baltica na terenie Polski jest planowane do końca 2021 r. Planowany koszt budowy to prawie 8,5 mld zł.

Z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wydzielono budownictwo - podała we wtorek na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"Ze względu na szczególny priorytet, jakim dla rządu jest program Mieszkanie plus, zaplanowano wydzielenie części zadań dotyczących budownictwa z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i przekazanie ich do nowych struktur powstałych po zmianach w działach administracji rządowej" - poinformowała KPRM.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Katarzyna Fiuk, Łukasz Pawłowski

edytor: Anna Mackiewicz