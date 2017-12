„W naszym interesie leży stanięcie w całej rozciągłości u boku Polski i jasne powiedzenie, że nie może zapaść żadna decyzja europejska karząca Polskę, bo Węgry skorzystają ze swego prawa, by temu zapobiec” – oświadczył Orban.

Jak podkreślił, „bez Polski nie ma Europy Środkowej, bez silnej Polski nie ma silnej Europy Środkowej”.

„W interesie każdego, kto mieszka na tym obszarze, nawet jeśli nie jest Polakiem, tylko np. Węgrem, leży, by Polska odnosiła jako kraj sukcesy.(…) Jeśli więc ktoś atakuje Polskę, tak jak to się teraz dzieje w Brukseli, to atakuje całą Europę Środkową” – oświadczył Orban.